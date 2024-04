Monden Lansarea EUROPAfest 2024 la Palatul Elisabeta. It’s all about live quality music !







Lansarea EUROPAfest 2024 la Palatul Elisabeta. It’s all about live quality music! Festivalul va avea loc în perioada 5 – 14 iulie, la București și Sinaia.

Caracterizat prin autenticitate, diversitate și ținută, EUROPAfest face parte din elita festivalurilor europene, contribuind cu fiecare ediție la promovarea unei imagini pozitive a Romaniei în întreaga lume.

Singurul festival din Europa care reuneste 4 genuri muzicale – jazz | blues | pop | clasic revine în 2024 cu concerte de excepție. Sub sloganul It's all about live quality music!, EUROPAfest prezintă în perioada 5 – 14 iulie, artiști din peste 15 țări - Europa și invitați speciali din SUA, Australia, China sau Japonia.

Lansarea EUROPAfest 2024, eveniment derulat din 2005 sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta și al Alteței Sale Regale Principele Radu, s-a realizat pe 4 aprilie, prin evenimentul tradițional Seara Palatului Elisabeta dedicată EUROPAfest. Organizatorii festivalului, alături de parteneri și susținători ai evenimentului, au fost invitați la Palatul Elisabeta.

Nouă zile de EUROPAfest 2024

Cele nouă zile de festival aduc o agendă plină - concerte, concurs internațional de jazz, recitaluri, jam sessions, sesiuni de autografe, workshopuri, pentru ca totul să culmineze cu Concertul de Gală. Evenimentele EUROPAfest se desfășoară în locații diferite din București și Sinaia pentru a da posibilitatea manifestărilor paralele.

Directorul festivalului, Luigi Gageos, declara: “Când am început, era dificil de organizat un festival internațional într-o țară precum România, atât din pricina contextului economic, dar și a mentalității și educației muzicale. Lucrurile nu au devenit mult mai ușoare nici pe parcurs, dar simt că am adus o schimbare notabilă. Astăzi avem un public fidel, avem oameni care vin an de an la EUROPAfest, care așteaptă vara ca să întâlnească artiști din toate colțurile lumii. Ne-am încăpățânat să rămânem pe piață, în ciuda tuturor dificultăților și iată că, în pragul ediției cu numărul 31, putem spune că a meritat.”

Bucharest International Jazz Competition

Un loc aparte în agenda festivalului îl ocupă Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC între primele trei concursuri de jazz din Europa. Introdus pe agenda EUROPAfest în anul 2007, evenimentul ajuns la majorat, invită publicul să descopere concepte inedite și cei mai buni muzicieni de jazz ai momentului, "creme de la creme" ai noii generații din întreaga lume. Concursul promite publicului jazz de calitate, seri de originalitate, vitalitate, surprize și combinații inedite.

