Justitie Ancheta EPPO în Vaslui: Finanțarea lucrării realizate de firma denunțătorului lui Dumitru Buzatu, sub lupa procurorilor europeni







Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, investighează modul în care au fost cheltuiți banii europeni pentru drumul strategic din vestul județului Vaslui. Lucrările au fost executate de compania afaceristului Emil Savin, cel care a oferit geanta cu 1,25 milioane de lei fostului baron PSD Dumitru Buzatu, denunțându-l ulterior la DNA. Ancheta EPPO vizează posibile fraude cu fonduri europene, iar prejudiciul estimat este unul considerabil.

EPPO a confirmat oficial declanșarea urmăririi penale

Oficialii Parchetului European au confirmat pentru HotNews.ro că investigația se desfășoară sub suspiciunea de folosire sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete, fapte care ar fi condus la obținerea ilegală de fonduri europene. În plus, în dosar apare și infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, toate cu consecințe deosebit de grave.

Compania Soragmin, aparținând familiei Savin, a executat lucrările la două dintre cele trei loturi ale drumului strategic care traversează județul Vaslui. Emil Savin, patronul Soragmin, a devenit cunoscut în toamna anului 2023, când l-a denunțat la DNA pe Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui. Denunțul a condus la arestarea lui Buzatu, prins în flagrant cu o geantă conținând 1,25 milioane de lei, presupusa mită cerută pentru deblocarea plăților către firma lui Savin.

Costurile neprevăzute – explozie de la 3,9 la 65 de milioane de lei

Ancheta EPPO s-a declanșat după ce autoritățile europene au sesizat creșteri spectaculoase ale cheltuielilor neeligibile asociate proiectului. Inițial, aceste costuri au fost estimate la 3,9 milioane de lei, dar au ajuns la peste 65 de milioane de lei. Documentele care au stat la baza acestor majorări sunt verificate acum de Parchetul European.

Consiliul Județean Vaslui a primit pe 19 februarie 2025 o solicitare oficială din partea EPPO, prin care i s-a cerut să transmită, cu celeritate, toate documentele referitoare la proiectul finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Aceste documente urmează să fie utilizate ca mijloace de probă.

Surse: Ancheta EPPO pornită chiar din denunțul făcut de Buzatu

Surse judiciare citate de HotNews.ro susțin că investigația EPPO ar fi fost declanșată în urma unui denunț formulat chiar de Dumitru Buzatu, în timp ce acesta se afla în arest preventiv. În aprilie 2024, avocatul său, Kristian Winzer, anunța că Buzatu fusese audiat ca denunțător într-un dosar legat de fraude cu fonduri europene.

Întrebat direct dacă denunțul lui Buzatu vizează compania Soragmin, avocatul a refuzat să ofere detalii suplimentare. În schimb, Emil Savin susține că ancheta EPPO s-ar referi, de fapt, la problemele generate de un broker de asigurări implicat în proiect.

Contactat de HotNews.ro, Emil Savin a afirmat că firma sa este parte vătămată și că ancheta ar viza o asigurare falsă emisă de un broker din Austria. Potrivit lui Savin, Soragmin a plătit toate sumele datorate pentru asigurare, însă brokerul nu ar fi transferat banii mai departe. În plus, acesta ar fi falsificat scrisoarea de garanție. „Noi am fost de bună-credință, am plătit absolut tot. Problema e la broker”, a spus Savin.

Reporterii HotNews.ro i-au explicat afaceristului că, de fapt, investigația EPPO are în vedere infracțiuni de natură penală, nu doar un litigiu comercial. Savin a insistat însă că este vorba de „procesul cu asigurarea”, deși Parchetul European a precizat clar că ancheta este în faza in rem, adică vizează faptele, nu persoanele.

Nu este pentru prima dată când afacerile lui Emil Savin ajung în vizorul procurorilor anticorupție. Una dintre companiile sale, Transmir SRL, a fost condamnată definitiv în 2018 pentru fraude cu fonduri europene, în legătură cu un alt contract de modernizare a drumurilor din județul Vaslui. Deși Savin însuși nu a fost inculpat, directorul tehnic al firmei a fost găsit vinovat pentru fals în înscrisuri și folosire de documente false pentru obținerea ilegală de fonduri europene.

Mecanismul creșterii cheltuielilor neeligibile

Proiectul drumului strategic din Vaslui, cu o valoare totală de 222 milioane de lei, a fost semnat în 2017, în mandatul lui Dumitru Buzatu. Cheltuielile neprevăzute, estimate inițial la 3,9 milioane de lei, au crescut în mai multe etape, fiind invocate creșterea prețurilor la materiale și efectele pandemiei și ale războiului din Ucraina. Toate aceste majorări au fost aprobate în Consiliul Județean, dominat de PSD.

În iunie 2023, cu două luni înainte de a fi prins în flagrant, Buzatu a inițiat un proiect de hotărâre pentru contractarea unui împrumut de 7,5 milioane de lei, destinat cofinanțării drumului strategic. Ulterior, pe 31 august 2023, cu doar câteva săptămâni înainte de reținerea sa, Buzatu a cerut încă o majorare, ajungându-se la fabuloasa sumă de 65 milioane de lei.

Martor-denunțător în procesul lui Buzatu

Pe 24 martie 2025, Emil Savin urmează să fie audiat ca martor în procesul lui Dumitru Buzatu, judecat pentru luare de mită. Savin susține că nu l-a denunțat direct pe Buzatu, ci pe un expert implicat în blocarea plăților. „Eu trebuia să joc cum trebuie, că altfel eram eu acum în locul lui Buzatu”, a explicat Savin.

Ancheta EPPO se află abia la început, iar documentele solicitate de la Consiliul Județean Vaslui ar putea scoate la lumină întregul mecanism prin care banii europeni au fost direcționați sau sifonați. Faptul că investigația are la bază denunțul unui fost baron PSD, el însuși acuzat de fapte de corupție, adaugă o notă de ironie întregii situații. În joc sunt nu doar carierele politice sau afacerile locale, ci și riscul ca județul Vaslui să fie obligat să returneze integral fondurile europene dacă neregulile se confirmă.