Anamaria Prodan, pusă pe șotii. A filmat tot și a pus pe Tik Tok. Farsa cu care l-a speriat pe un prieten

Anamaria Prodan, 49 de ani, a divorțat de Laurențiu Reghecampf, 47 de ani, și a început să își petreacă mai mult timp cu prietenii ei. Impresara a pus la cale o farsă pentru Adrian Pescariu, unul din apropiații ei, dar și cel care se ocupă de aspectul său fizic.

Anamaria Prodan, împreună cu câteva prietene a pornit camera de filmare și a transmis pe Tik Tok momentul în care grupul era în incinta magazinului de pompe funebre al Gabrielei Lucuțar. Impresara și-a rugat prietena să intre în sicriu până să ajungă Adrian Pescariu.

Prietena Anamariei s-a instalat mai greu în sicriul care era să și cadă, la un moment dat, și în momentul când Adrian Pescariu și-a făcut apariția, Gabriela Lucuțar a deschis capacul coșciugului, fiind față în față cu Pescariu. Pe moment, acesta s-a speriat și apoi și-a dat seama că fosta soție a lui Reghecampf a pus totul la cale. „Anamaria a fost cu ideea, sunt sigur!”, a reacționat Adrian Pescariu.

Gabriela Lucuțar este numită și „Regina întunericului”. Ea are una dintre cele mai cunoscute afaceri cu pompe funebre din București. Gabriela și Anamaria Prodan sunt bune prietene, „Regina Întunericului” fiind cea care a însoțit-o pe afaceristă la INML, după bătăia din stradă cu Laurențiu Reghecampf.

Ea a ajutat-o pe Anamaria Prodan să organizeze și parastasul mamei ei, Ionela Prodan, la Cimitirul Bellu, din București, potrivit Click.

Anamaria Prodan face noi dezvăluiri

Chiar dacă Anamaria Prodan se distrează cu prietenii săi, aceasta își face timp să discute și de fostul soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara l-a acuzat pe antrenor de trucarea unor meciuri pentru pariuri.

„Am făcut totul pentru el. Dar nu am încălcat regulamente, nu am mers în zona cu iz penal. Am abilitatea să evit zona asta, fiind și avocat de meserie. Aveam 4 copii acasă, nu voiam să mă vadă cu cătușe. Am hotărât acasă exact așa: «Noi nu trăim din banii din fotbal. Pe mine mă interesează să ajungi mare, să nu avem legătură și treabă cu nimeni»”, a afirmat fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf.