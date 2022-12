Anamaria Prodan, despre implicarea lui Laurențiu Reghecampf în pariuri ilegale: „Nu voiam să mă văd în cătușe”

Aflată în plin proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan spune că nu cunoaște dacă acesta a fost implicat în trucarea unor meciuri pentru pariuri. Ea a comentat acuzațiile care i-au fost aduse în trecut actualului antrenor, referitor la implicarea sa, ca jucător de fotbal, în afaceri cu iz penal.

„Am făcut totul pentru el. Dar nu am încălcat regulamente, nu am mers în zona cu iz penal. Am abilitatea să evit zona asta, fiind și avocat de meserie. Aveam 4 copii acasă, nu voiam să mă vadă cu cătușe. Am hotărât acasă exact așa: «Noi nu trăim din banii din fotbal. Pe mine mă interesează să ajungi mare, să nu avem legătură și treabă cu nimeni»”, a afirmat fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf.

Aceasta a continuat să-l acuze că i-ar fi furat banii, în buna tradiție a declarațiilor pe care le-a făcut încă de la despărțire.

„Nu am știut că soțul meu îmi fură banii, că soțul meu construiește afaceri femeilor ușoare din România. Nu credeam, chiar dacă îmi spunea și Gigi Becali. Nu voiam să cred așa ceva, eu mi-am respectat și iubit soțul. Nu am știut niciodată partea aceasta a lui Reghecampf (referitoare la posibile blaturi pentru pariuri – n. red.). Nu l-am lăsat niciodată. L-am învățat: «Nu ai voie să te aibă cineva la mână. Nu ai voie să vorbești cu cineva, să iei bani de la jucători». Așa i-am învățat pe toți, nu doar pe el. Habar nu am dacă a jucat”, a mai spus Anamaria Prodan, conform GSP.

Despre implicarea lui Reghe în pariuri ilegale

Anamaria Prodan face referire la un episod relatat de Cornel Dinu, fostul jucător și antrenor al lui Dinamo. Acesta a povestit într-o emisiune că l-a salvat pe Laurențiu Reghecampf dintr-o situație neplăcută în care intrase din cauza pariurilor.

„Când Cornel Dinu spunea: «Eu te-am scos cu mâna mea», eu îl întrebam: «Mă, e adevărat?» Iar Reghecampf zicea: «Nuuu, e nebun. Nu vezi că e senil?»”, a declarat Anamaria Prodan la GSP Live.

În urmă cu câtva timp Cornel Dinu a relatat un episod din trecut, de pe vremea când Reghecampf juca în Germania. El a spus că a fost sunat de un fost elev de-al său, Iulian Chiriță, care l-a rugat să intervină pe lângă o grupare sârbi implicați în organizarea de pariuri și trucarea de jocuri de fotbal

„El (Iulian Chiriță – n. red.) m-a sunat din Spania să mă roage dacă cunosc în spațiul iugoslav… Dacă-l cunosc pe Mile Jerkovici, pentru că la un meci unde juca și Miriuță și juca și Reghecampf, la echipa lor la Cottbus, au jucat un meci cu Bayern. Sârbii care controlau și pariurile în Europa, cu niște băieți pe care fără să vreau îi știam, printre care și acest Mile Jerkovici. El fusese președintele lui Vojvodina Novi Sad și era din anturajul lui Arkan, prietenul meu, care se ocupa cu așa zisele pariuri”, a povestit Cornel Dinu.

Cornel Dinu a povestit ce s-a întâmplat la meciul cu pricina și cum a fost rugat să intervină în favoarea românilor. El spune că a făcut-o și le-a salvat viața celor implicați.

„S-a dus cu bani la băieții ăștia și le-a zis: «Bă, băieți dacă se termină 3-0 aveți 200.000 de mărci!». Din păcate spre final s-a făcut 3-1, se pare cu contribuția lui Reghecampf, care a executat un penalty și nu mai apăreau banii. Săracul Iulian Chiriță mi-a spus: «A venit ălă și l-a amenințat să dea banii înapoi». Cunoscându-l pe Jerkovici i-am dat un telefon și i-am mai cerut o păsuire de vreo 12 ore”, a mai povestit Dinu”, la GSP.