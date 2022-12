Anamaria Prodan îl umilește pe Laurenţiu Reghecampf. „Ce să facă cu una de 29? O să-i schimbe plosca?”

Anamaria Prodan nu-l iartă pe Laurenţiu Reghecampf, ca dovadă ultimul atac la antrenor şi actuala parteneră de viaţă cu care are deja un copil. După o serie de scandaluri, apoi celebra bătaie de pe strada casei sale, și multe alte răfuieli publice cu vorbe urâte adresate unul altuia, impresara iese din nou la atac, şi de data aceasta nu face altceva decât să-l umilească şi mai mult.

Anamaria Prodan: „Ce sa facă peste doi ani când stă cu plosca?”

Anamaria Prodan a fost invitată într-un podcast unde l-a făcut praf pe Reghecampf. Impresara mai susține că niciodată nu l-ar mai primi pe antrenor înapoi.

„Câți ani are Reghecampf ? 48. Ce să facă cu una de 29? Ce sa facă peste doi ani când stă cu plosca. Doamna ce o să facă? O să-i schimbe plosca? Nu. O să-i dea viteză pe stradă și o să îl vedeție pe la ușă pe la mine. Cine se mai uită vreodată la el? Copiii. Toată viața îi învăț chiat și în situația asta….prost, tâmpit, nebun, e tatăl vostru”, a povestit ea.

Anamaria Prodan nu-l iartă pentru că imediat după ce ea și Reghecampf au făcut nunta de cristal, acesta ar fi plecat de acasă cu toate bijuteriile şi ceasurile scumpe.

„Întreabă-l cât m-a ținut în brațe la nuntă. Câte dedicații mi-a dat, cum dansam, că doar există imagini. Fericire mondială. La trei zile seiful deschis, luat tot și fugit. Tot. Colecții de ceasuri, bijuterii, tot. Venit în emisiunea ”La Măruță” și spus nonșalant, eu le-am cumpărat sunt ale mele. Fac ce vreau cu ele. Cum? Păi într-o căsnicie nu muncim amândoi? Nu se împarte totul la jumate? Conform legii, nu a bunului simț. Noi de ce am muncit? Să lăsăm copiilor? Cum mă simt eu când mă duc în Dubai și îmi spun toți că i-a lăsat amanet două ceasuri”, a mai declarat impresara.

Care este cel mai mare regret al său

Anamaria Prodan a mărturisit care este cea mai mare durere a sa şi cel mai mare regret din clipa când s-a produs ruptura dintre ei. Nu este nicidecum faptul că a plecat Reghecampf din viața ei, aşa cum se credea, ci că „s-a dărâmat imperiul”.

„Frustrarea mea nu a fost că Reghecampf a plecat, că în locul lui vin o mie de Reghecampf de zece ori mai buni. E vorba că s-a distrus o construcție. O construcție la care am lucrat singurică. Știi cât de greu mi-a fost? Știi cât de greu e să construiești un imperiu. E foarte greu mai ales când n-ai fundație.

Am stat doi ani de zile în aceeași casă, divorțati fiind. Nu știa nimeni, nici copiii. Doar eu și el. Eu am vrobit cu copiii mei dintotdeauna. Toată lumea și acum când am divorțat au întrebat cum de au știu copiii. Poftim păi noi suntem o familie. O familie în mentalitatea înseamnă un tot care discută și știe și discută orice ca un întreg”, a mai povestit Anamaria Prodan, potrivit RTV.