Luni dimineață, Anamaria Prodan a postat un mesaj pe contul său de Instagram, dedicat soțului ei, Laurențiu Reghecampf. S-a întâmplat la doar câteva zile după ce Laurențiu Reghecampf a inflamat spațiul public spunând că divorţează. Replica a venit de la Anamaria Prodan care a afirmat că este doar o glumă și că, ea și Reghe sunt foarte fericiți împreună.

Impresara a făcut o postare pe reţelele de socializare, publicând o imagine cu soţul ei, de pe malul mării și o declarație de dragoste în limba engleză. A fost modul în care Anamaria Prodan și-a declarat, încă o dată, iubirea pentru soţul ei, în văzul tuturor internauților. Ea a vrut să închidă toate speculațiile legate de un eventual divorț.

„Cause it s you and me and all of the people with nothing to do nothing to proveand it s you and me and all of the people and i don t know why i can t keep my eyes off of you”, a scris Anamaria Prodan pe contul de Instagram.

În traducere, mesajul Aneimaria Prodan sună astfel:

„Pentru că este vorba despre noi doi și toți oamenii care nu au nimic de făcut, nimic de dovedit. Și este despre noi doi și toți oamenii și nu știu de ce nu-mi pot lua ochii de la tine!”

Prima care a reacționat la postarea acesteia a fost Andreea Tonciu, fina de cununie a cuplului. Aceasta a lăsat câteva inimioare într-un comentariu.

Anamaria Prodan nu divorțează

Anamaria Prodan a ținut să clarifice zvonurilor conform cărora Laurențiu Reghecampf ar fi plecat de acasă după un scandal la care ar fi venit poliția. Ea a comentat și despre o eventuală amantă a lui Reghe.

„Eu, Anamaria Prodan, nu divorțez. Nu știu despre vreo amantă, dar dacă există, o voi găsi, fie la București, fie la Deva, fie în Dubai. Dacă există această amantă, repet, dar nu știu să existe, dar dacă există, o voi găsi”, a declarat Anamaria Prodan.

Afirmația a venit la câteva ore după ce Laurențiu Reghecampf a făcut o declarație surprinzătoare, spunând că el și soția sa vor divorța.