Social Breaking news

Analize medicale decontate. CNAS va permite programările în orice zi pentru pacienți

Comentează știrea
Analize medicale decontate. CNAS va permite programările în orice zi pentru paciențiSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o schimbare majoră pentru analizele gratuite. Autoritățile vor modifica modul de alocare a fondurilor, astfel încât românii să-și poată face investigații decontate pe tot parcursul lunii.

CNAS modifică regulile pentru analizele gratuite și investigațiile imagistice

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decis să elimine plafoanele impuse laboratoarelor private, astfel încât românii să-și poată face investigații decontate oricând au nevoie, nu doar în primele zile ale lunii. Prioritate vor avea pacienții care au nevoie de un diagnostic rapid, iar biletele de trimitere de la medicul de familie vor fi acordate mai greu, în funcție de gravitatea afecțiunii.

Autoritățile intenționează să extindă și plafonul pentru investigațiile imagistice, precum CT și RMN, pentru a permite acces mai larg la aceste servicii. Modificările urmăresc să creeze un sistem mai flexibil, în care programările să fie stabilite pe criterii medicale, fără blocaje cauzate de limitele financiare lunare.

Plafoanele laboratoarelor vor dispărea pentru accesul rapid la analize

CNAS a anunțat că va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale. Măsura are scopul ca pacienții să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când au nevoie, fără întârzieri cauzate de reechilibrări bugetare.

Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
Consiliul General a respins majorarea biletului STB. Ciucu: Ciucu: ANAF poate cere insolvența. Update
Consiliul General a respins majorarea biletului STB. Ciucu: Ciucu: ANAF poate cere insolvența. Update
CNAS

CNAS. Sursa foto: Arhiva EvZ.

Reprezentanții CNAS a explicat că, în prezent, la sfârșitul fiecărei luni rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Din cauza plafonului existent, aceste sume sunt redistribuite luna următoare, iar pacienții pierd accesul temporar la analize medicale.

Prioritațea instituției, explicată de președintele CNAS

Accesul la analize medicale decontate ar putea intra, în acest an, într-o zonă de normalitate, odată cu eliminarea plafoanelor. Conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a explicat că prioritatea instituției este eliminarea cât mai rapidă a plafonului.

„ Prioritatea noastră este să eliminăm cât mai rapid acest plafon. Nu este vorba despre creșterea bugetului, ci despre folosirea lui corectă”, a transmis președintele CNAS.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:27 - Evenimentul Istoric - decembrie 2025 îți dezvăluie destinele fiicelor unor domnitori români emblematici
15:19 - Ana Bărbosu pierde medalia olimpică de bronz. Dosarul va fi rejudecat de TAS
15:15 - Leo de la Strehaia: În noaptea nunții m-am jucat cu o mașinuță. Aveam 11 ani
15:13 - Veste bărbătești casual vs. elegante: ce să alegi pentru garderoba ta
15:09 - Exclusiv. Generația care întreabă de ce? Cum schimbă tinerii regulile la locul de muncă
15:04 - Fifor, atac la Miruță: Logică de contabil de CAP. Pentru el, militarii sunt doar o problemă

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale