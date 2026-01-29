Analize medicale decontate. CNAS va permite programările în orice zi pentru pacienți

Casa Națională de Asigurări de Sănătate pregătește o schimbare majoră pentru analizele gratuite. Autoritățile vor modifica modul de alocare a fondurilor, astfel încât românii să-și poată face investigații decontate pe tot parcursul lunii.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a decis să elimine plafoanele impuse laboratoarelor private, astfel încât românii să-și poată face investigații decontate oricând au nevoie, nu doar în primele zile ale lunii. Prioritate vor avea pacienții care au nevoie de un diagnostic rapid, iar biletele de trimitere de la medicul de familie vor fi acordate mai greu, în funcție de gravitatea afecțiunii.

Autoritățile intenționează să extindă și plafonul pentru investigațiile imagistice, precum CT și RMN, pentru a permite acces mai larg la aceste servicii. Modificările urmăresc să creeze un sistem mai flexibil, în care programările să fie stabilite pe criterii medicale, fără blocaje cauzate de limitele financiare lunare.

CNAS a anunțat că va elimina în acest an plafoanele de la laboratoarele de analize medicale. Măsura are scopul ca pacienții să aibă acces la servicii de diagnostic în timp real, atunci când au nevoie, fără întârzieri cauzate de reechilibrări bugetare.

Reprezentanții CNAS a explicat că, în prezent, la sfârșitul fiecărei luni rămân bani necheltuiți de la anumite laboratoare. Din cauza plafonului existent, aceste sume sunt redistribuite luna următoare, iar pacienții pierd accesul temporar la analize medicale.

Accesul la analize medicale decontate ar putea intra, în acest an, într-o zonă de normalitate, odată cu eliminarea plafoanelor. Conf. univ. dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS, a explicat că prioritatea instituției este eliminarea cât mai rapidă a plafonului.

„ Prioritatea noastră este să eliminăm cât mai rapid acest plafon. Nu este vorba despre creșterea bugetului, ci despre folosirea lui corectă”, a transmis președintele CNAS.