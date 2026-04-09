Analiza Rareș Bogdan: Paradoxul victoriei universale în „Războiul de 30 de zile”. Cine a câștigat, de fapt, între Washington și Teheran?

O lume întreagă privește cu uluire spre Golful Persic, unde, după o lună de confruntări brutale, toată lumea se declară învingătoare. Europarlamentarul Rareș Bogdan (PPE/PNL) face o radiografie tăioasă a armistițiului impus sub presiunea petrolului la 100 de dolari, ridicând întrebări esențiale despre noul echilibru de forțe de la granița Europei.

Într-un context în care armele au tăcut parțial, dar tensiunile rămân la cote de avarie, discursul public este dominat de triumfalism. Donald Trump, președintele SUA, a proclamat deja succesul total: „Am câștigat acest război, armata noastră a fost devastatoare”. Această afirmație este susținută de rapoartele de la Pentagon, unde oficialii afirmă cu o aroganță tehnică faptul că doar 10% din capacitatea militară americană a fost suficientă pentru a distruge una dintre cele mai mari armate ale lumii, anihilând flota aeriană și infrastructura industrială a Iranului.

Paradoxal, la Teheran se sărbătorește de asemenea. Iranul susține că a învins SUA și Israelul, declarând că flota lor (despre care Washingtonul spune că nu mai există) va însoți orice navă ce traversează Ormuz. Mai mult, Teheranul a găsit o metodă ingenioasă de a transforma blocada într-o afacere de 3 miliarde de dolari „dintr-un foc”, cerând o taxă de tranzit de 2 milioane de dolari pentru fiecare dintre cele 1.411 nave blocate în strâmtoare.

Poate cea mai bizară evoluție este ascensiunea Pakistanului ca „broker de pace nr. 1” în regiune, un rol care a lăsat cancelariile occidentale cu semne de întrebare. Între timp, în spatele cortinei, China și Rusia par a fi adevărații beneficiari:

Rusia: A speculat enorm pe seama barilului sărit de 100 de dolari.

China: Și-a securizat din nou furnizorul pentru două treimi din necesarul său de țiței.

Rareș Bogdan subliniază incertitudinea care planează asupra acestui armistițiu fragil, punctând câteva dileme fundamentale:

„Dacă privim declarațiile, toată lumea a câștigat. Dar pentru cine a fost, totuși, acest război? Va reveni barilul sub 70 de dolari sau ne vom obișnui cu noua realitate de peste 100?”

Mizele următoarelor 6 luni:

Libanul sub foc: Israelul a fost clar – armistițiul cu Iranul nu este și pentru Liban. „Atacăm cu și mai mare forță”, este mesajul transmis sudului Libanului. Supraviețuirea IRGC: Cât de puternic a rămas Corpul Gardienilor Revoluționare după „Operațiunea Epic Fury”? Unitatea NATO: Ce presiuni vor apărea în interiorul Alianței după acest test de forță american în afara spațiului euro-atlantic? Succesiunea la Teheran: Cine va deține frânele puterii într-un Iran cu fabricile „rase de pe fața pământului”?

În timp ce marile puteri speră ca prețul benzinei să revină la normal, iar statele din Golf încearcă să regăsească viața de dinainte de 1 martie, realitatea de astăzi este marcată de fum și zgomot: drone și rachete au continuat să survoleze Golful Persic chiar și după anunțarea încetării focului.

Pentru moment, „victoria” aparține tuturor în declarații, dar regiunea rămâne un butoi cu pulbere cu fitilul mai scurt ca niciodată.