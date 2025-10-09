Social

ANAF verifică peste 3.700 de case de amanet. Discrepanțe între averile patronilor și cifra de afaceri

ANAF verifică peste 3.700 de case de amanet. Discrepanțe între averile patronilor și cifra de afaceriCasa de amanet. Sursă foto: Freepik
ANAF a pornit un control masiv la nivel național, care vizează mai mult de 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru. „Analizele ANAF au evidențiat discrepanțe majore între situația financiarăaunoradintre firme – multe dintre ele raportând active modeste și pierderi – și averilesemnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice”, anunță instituția prin intermediul unui comunicat de presă.

Cu alte cuvinte, multe firme figurează cu pierderi sau activitate minimă, în timp ce patronii afișează averi impresionante.

ANAF a găsit diferențe mari între cifra de afaceri și averile patronilor

Conform informațiilor colectate de Centrul Național de Informații Fiscale, există numeroase cazuri în care afacerile par aproape închise, dar proprietarii au bunuri scumpe, conturi consistente și venituri care nu se potrivesc cu cifrele raportate.

Situațiile de acest tip au fost semnalate și de Direcția Generală de Control Venituri Persoane Fizice, care a corelat datele din declarațiile fiscale cu analiza veniturilor personale.

România, în pragul unei crize economice de proporții, anul viitor, avertizează un economist
Partid asociat lui Vladimir Plahotniuc, cu activitatea limitată. Decizia Curţii de Apel
ANAF

ANAF / sursa foto: dreamstime.com

Controale în toată țara

Inspectorii vor verifica nu doar dacă aceste case de amanet funcționează legal, ci și dacă își plătesc corect taxele. Acolo unde vor fi descoperite nereguli, ANAF promite sancțiuni și controale extinse.

Scopul declarat este să crească gradul de conformare fiscală și să combată evaziunea, dar și să tragă un semnal de alarmă pentru domeniile unde discrepanțele dintre cifrele raportate și stilul de viață al patronilor sunt prea mari ca să fie o coincidență.

ANAF trece pe „smart control”

Instituția precizează că acțiunea face parte dintr-o strategie amplă de creștere a conformării voluntare și de combatere a evaziunii fiscale. Prin utilizarea analizelor de risc informatizate și corelarea inteligentă a datelor fiscale și financiare, ANAF își propune să orienteze controalele către zonele unde există cel mai mare pericol de neconformare, protejând astfel interesele bugetare ale statului și asigurând un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.

În spatele acestor verificări se află un obiectiv clar: recuperarea banilor care ar trebui să ajungă la bugetul statului și tratament egal pentru toți contribuabilii.

