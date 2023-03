ANAF schimbă regulile pentru contrbuabili. Condiții mai grele pentru cei ce doresc eșalonarea datoriilor

Eșalonarea datoriilor companiior comerciale și a persoanelor fizice către ANAF se face prin intermediul a două mecanisme (clasic și simplificat) care vor fi modificate conform unui proiect de act normativ.

În acest sens, Ministerul Finanțelor Publice a propus, în dezbatere publică, o ordonanță de urgență (OUG) menită să înăsprească regulile de eșalonare la plată a datoriilor către Fisc.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea nivelului de colectare a datoriilor fiscale de la contribuabili.

De menționat că actul normativ va fi aplicat, cu anumite excepții, acelor cereri de eșalonare depuse după intrarea sa în vigoare. Până la acel moment, însă, vor exista și o serie de dispoziții tranzitorii.

Eșalonarea datoriilor prin mecanismul clasic

Mecanismul clasic de eșalonare a datoriilor fiscale, va fi mult mai dificil de accesat pentru o entitate care nu dispune de garanții. În prezent, datornicii care nu constituie garanții pot obține o eșalonare la plată pentru cel mult șase luni, fără alte condiții. Conform proiectului de act normativ, pe viitor, acest lucru va fi posibil doar dacă acești contribuabili nu dețin bunuri (cu alte cuvinte doar cei care, automat, nedeținând bunuri, nu pot constitui garanții). De asemenea, măsura va putea fi accesată de cei care dețin bunuri care pot constitui garanții într-un cuantum mai mic de 50% față de datoriile restante ce urmează a fi eșalonate.

Actul normativ va elimina excepția de la constituirea garanțiilor aplicată pentru obligațiile fiscale de până la 5.000 de lei (în cazul persoanelor fizice), 10.000 de lei (în cazul asocierilor fără personalitate juridică) sau 20.000 de lei (pentru persoanele juridice). Eșalonările de tip clasic nu vor mai acoperi datoriile provenite din accize. Astfel, o nouă condiție pentru menținerea eșalonării va fi achitarea accizelor nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare, în maximum 30 de zile de la comunicare.

Modificarea eșalonării și menținerea acesteia vor fi permise doar o singură dată pe an. Prin comparație, regulile actuale permit modificarea eșalonării clasice de cel mult două ori într-un an calendaristic. La fel va fi în cazul menținerii unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută în anumite condiții – o singură solicitare pe an în loc de două.

Pentru datoriile fiscale eșalonate, companiile și persoanele fizice trebuie să achite o dobândă stabilită pentru fiecare rată din grafic. Această regulă generală se va aplica în viitor și pentru datornicii care nu dețin bunuri și pentru care dobânda se stabilește în prezent, la finalizarea eșalonării sau la pierderea valabilității eșalonării.

Modificările pentru eșalonarea simplificată

În cazul mecanismului de eșalonare simplificată vor fi excluse nu doar accizele, ci și impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă sau taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc. Actul normativ prevede că datoriile nestinse la data comunicării deciziei de eșalonare vor trebui achitate în cel mult 30 de zile (accize și taxe aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc), respectiv 60 de zile (impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă).

Modificarea eșalonării și menținerea acesteia vor fi permise doar o dată pe an, spre deosebire de regulile actuale, ce permit modificarea de cel mult două ori într-un an calendaristic. La fel se va întâmpla și în cazul unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută în anumite condiții. Va fi permisă o singură solicitare pe an în loc de două.

Pe perioada pentru care se acordă o eșalonare simplificată la plată, contribuabilii datorează dobânzi de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Această dobândă va fi dublată la 0,02% pe zi, adică 7,3% pe an.

Noul act normativ prevede că nu va mai fi posibilă „cumularea” mecanismelor de eșalonare. În momentul de față, companiile și persoanele fizice pot avea, concomitent, atât o eșalonare clasică, cât și una simplificată, conform Avocatnet.ro.