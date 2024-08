ANAF condiționează tranzacțiile imobiliare de plata taxelor la stat. Reacția experților contabili

București. ANAF propune o nouă măsură menită să atragă mai mulți bani la bugetul de stat. Orice tranzacție imobiliară va putea fi realizată doar cu aprobarea Fiscului, dacă sunt achitate datoriile la stat. O măsură similară este aplicată în cazul taxelor și impozitelor locale.

Propunerea nu este agreată de experții contabili care avertizează că va da naștere la tot felul de probleme. Aceștia spun că asemenea condiționări nu există în Europa.

Deficitul bugetar al României este la cote foarte ridicate, iar statul caută soluții pentru a recupera bani la buget. În acest sens, Ministerul Finanțelor propune ca toate tranzacțiile imobiliare să se facă doar cu avizul ANAF. Astfel, pentru a putea vinde sau dona proprietăți, vânzătorii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală.

În cazul în care există datorii tranzacția se va putea face doar cu acordul ANAF, cu condiția achitării datoriilor de către proprietar. Documentul va conține inclusiv contul în care vor fi virați banii.

Măsura propusă de ANAF nu este văzută cu ochi buni de specialiști. Aceștia arată că un astfel de sistem nu mai funcționează în Europa. În plus, există o serie de situații litigioase, între stat și anumiți proprietari. Or, aceștia ar trebui să aștepte cu tranzacțiile până la încheierea proceselor, care se pot întinde pe mai mulți ani.

„Am făcut un studiu și nu am găsit nicăieri în Europa acest sistem. Poate există, nu știu, dar din ce am făcut noi research-ul, nu am identificat o jurisdicție unde să fie condiționarea aceasta”, a declarat Robert Șova, vicepreședintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).