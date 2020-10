Ana Birchall, fostul ministru al Justiției este devastată de durere. Aceasta a anunțat, pe rețele sociale, că i-a murit câinele. Politicianul susține că patrupedul a fost otrăvit.

„Primele si ultimile mele fotografii cu Tommy. Nu voi mai putea avea altele, nu voi mai putea avea alte momente de fericire cu Tommy, nu o sa am cum sa va mai informez cu ce nebunii face, pentru ca o minte criminala si bolnava l-a otravit ieri si aseara a murit in bratele lui Martyn!

Otrava a fost atat de puternica incat, cu toate eforturile doctorului, nu s-a mai putut face nimic. Nu pot spune in cuvinte ce simt acum si ce as face daca as sti cine a comis crima asta! Andrutu este devastat!”, este textul postat de Ana Birchall, pe Facebook.

Ana Birchall își ia adio de la Parlament

Fostul ministru al Justiției din Guvernul Dăncilă, Ana Birchall (PSD), a anunțat că renunță la un nou mandat de parlamentar, dar se pregătește pentru o nouă carieră în politică.

„Am decis să nu mai candidez pentru un nou mandat în Camera Deputaților. Asta nu înseamnă că voi părăsi viața publică și politică. Din contră!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

Fostul ministru PSD al Justiției a făcut o prezentare a mandatului pe care se pregătește să-l încheie, în Parlament, arătând că a încercat să-și facă treaba cu seriozitate și profesionalism

„Am intrat în Parlamentul României cu speranța dar și determinarea de a fi în slujba românilor cinstiți și de bună credință care m-au învestit cu încredere. Îmi voi încheia cu fruntea sus perioada petrecută în Camera Deputaților, o perioadă în care, oricât de greu mi-a fost, am încercat, atât cât am putut eu și cât a depins de mine, să îmi fac treaba cu profesionalism, cu bună credință și seriozitate”, a scris Ana Birchall pe Facebook.