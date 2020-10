Alina Pușcău, una dintre cele mai iubite concurente de la Ferma Vedetelor a trecut prim momente de coșmar. Aceasta a fost la un pas de a își pierde viața, după ce medicii i-au găsit mercur în organism.

Mai mult, la momentul respectiv, Alina Pușcău nu a primit prea multe șanse de supraviețuire din partea medicilor care o tratau.

Totul s-a petrecut în anul 2013, când Alina Pușcău s-a decis să adopte o dietă pe bază de pește pentru a pierde câteva kilograme.

Poveste cutremurătoare

„Am văzut moartea cu ochii (…). Era să mor pentru că doctorii mi-au găsit mercur în sânge și nu-mi mai dădeau șanse. Am fost la multe clinici în America, mi-am făcut analize multe, toți îmi spuneau că nu voi mai putea face copii niciodată, că nu mai am șanse să trăiesc… Practic, îmi spuneau că voi muri. Nu știu de la ce am făcut asta.

Am mâncat un an numai carne de pește pentru că aveam de făcut o ședință foto și trebuia să mai slăbesc. Ori de la pește, ori a vrut să-mi facă cineva rău. Acolo lumea e invidioasă, așa că nu m-ar mira… Însă, îmi place să cred că am pățit-o din cauză că am consumat multă carne de pește”, spunea ea, în 2014.

„Nu știam încotro să o apuc. Am aflat de o clinică foarte bună în L.A. care trata așa ceva. M-am mutat din New York în L.A. Timp de șase luni am făcut tratament, perfuzii, pentru a elimina metalele din corp. Totul m-a costat 40.000 de dolari.

Merg mai departe…

Mi-am găsit puterea să merg mai departe. Am fost la clinica respectivă ca să fac tratament, apoi m-am înscris la o școală de nutriție, școala nr 1 în America. Am vrut să merg acolo ca să învăț să-mi cunosc corpul ca să mă înțeleg cu el.

Acolo am învățat ce vrea corpul meu, mintea, am învățat exact ce trebuie să-i dau organismului meu ca să se simtă bine. Am început să gătesc, să fac sport și a funcționat. Acum, când știu prin ce am trecut, sunt foarte atentă cu sănătatea, am grijă de mine mai mult ca niciodată” a mai spus Alina Pușcău, la momentul respectiv, scrie Cancan.