Sofia Vergara a fost desemnată recent de topul anul realizat de revista Forbes drept cea mai bine plătită actriță de la Hollywood. Clasamentul a fost întocmit luând în calcul veniturile actrițelor în perioada iunie 2019 – iunie 2020. Pe primul loc se află actrița Sofia Vergara, care a câștigat nu mai puțin de 43 de milioane de dolari.

Cine a fost marea invinsă a topului

Topul Forbes a celor mai bine plătite actrițe a suferit schimbări majore. Marea absentă a fost actrița Scarlett Johansson, care în ultimii doi ani a ocupat primul loc. Din cauza amânării lansării filmului Black Widow, actrița nu a fost încă plătită pentru munca de pe platourile de filmare.

Astfel, în acest an, primul loc a fost ocupat de actrița Sofia Vergara, ea fiind de câțiva ani pe primele poziții. Actrița este originară din Columbia, devenind celebrâ în urmă rolului jucat în serialul de comedie „Modern Family”.

Cea mai mare parte din veniturile vedetei provin din acest serial dar și din rolul de jurat la „America’s Got Talent”. Ea are venituri suplimentare care provin din contractele de publicitate, dar și din propria linie de blugi și mobilă. Toate aceste venituri au condus- o în fruntea clasamentului, ea având încasări de 43 de milioane de $.

Care sunt cele mai bine plătite actrițe

Pe locul doi s-a clasat Angelina Jolie, care a câștigat 35,5 milioane de dolari. Ea a fost recompensată pentru producțiile Maleficent: Mistress of Evil, Come Away dar și pentru rolul jucat într-o nouă serie Marvel, The Eternals.

Pe poziția a treia este Gal Godotpoziție, care a încasat peste 31,5 milioane de dolari, mai bine de 20 de milioane de dolari fiind fost obținuți din partea companiei Netflix pentru rolul său din pelicula Red Notice. Pe poziția a patra se află Melissa McCarthy cu 25 milioane $, urmată de Meryl Streep cu 24 milioane $. Locul șase este Emily Blunt cu 22,5 milioane $, apoi Nicole Kidman cu 22 milioane $ și Ellen Pompeo cu 19 milioane $. Topul primelor zece cele mai bine plătite actrițe este închis de Elisabeth Moss cu 16 milioane $ și Viola Davis cu 15,5 milioane $, potrivit cancan.ro.