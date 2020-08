Simon Cowell, prezentator de televiziune, jurat la X Factor şi „America’s Got Talent, a ajuns la spital, sâmbătă după-amiază. Acesta a fost supus de urgență unei intervenţii chirurgicale după ce s-a accidentat în timp ce testa o bicicletă electrică, relatează The Hollywood Reporter.

„Simon a căzut, sâmbătă după-amiază, în timp ce îşi testa noua bicicletă electrică în grădina casei lui din Malibu. S-a accidentat la spate şi a fost dus la spital. Este bine, sub observaţie”, a transmis un purtător de cuvânt.

În 2018, britanicul Simon Cowell, producător muzical şi de televiziune, cunoscut pentru rolul de jurat al programului American Idol, creator al emisiunilor The X Factor, America’s Got Talent şi Britain’s Got Talent, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

El a fost, timp de nouă ani, începând cu 2001, jurat al emisiunii-concurs American Idol. A lansat apoi The X Factor în Marea Britanie şi SUA şi variantele britanică şi americană a „Got Talent”. Tot el a pus bazele trupelor One Direction şi Fifth Harmony, care au intrat în portofoliul casei sale de discuri Syco.

Simon Cowell, celebrul jurat de la „Britanicii au talent”, a sărutat o gălățeancă, pe scenă

Simona Cowell, faimosul jurat din emisiunile sale „Britanicii au talent” și „X Factor”, a sărutat o femeie de origine română.

În vârstă de 68 de ani, gălățeanca Lili Davies a făcut show cu numărul său la „Britanicii au talent” 2020. Femeia de origine română dezvăluit ce simte pentru jurat și chiar a declarat că ar vrea să întrețină relații sexuale cu Simon Cowell, informează The Mirror.

După numărul său, Lili Davies a primit patru voturi de „Da” și i-a cerut lui Simona să o sărute. Gălățeanca Lili Davies a făcut parte din show-ul de muzică „Cântă acum cu mine” de pe Pro TV. În România, Lili a fost profeseară de limba română și engleză, iar în Marea Britanie lucrează ca translator pentru poliție.