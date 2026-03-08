Amenzi usturătoare pentru cei care aruncă deșeurile vegetale la gunoi

Depozitarea necorespunzătoare a crengilor și frunzelor copacilor în pubelele de gunoi menajer poate atrage amenzi de până la 1.500 lei, relatează click.ro. Cum scapi legal deșeurile vegetale.

Odată cu venirea primăverii sau în sezonul de toamnă, mii de gospodari din România își curăță grădinile și taie pomii fructiferi. După aceste lucrări, apare problema gestionării resturilor vegetale. Crengile, frunzele și alte resturi organice nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. Autoritățile avertizează că încălcarea regulilor poate atrage amenzi semnificative, care pot ajunge până la 1.500 de lei.

Normele legale și regulamentele locale impun colectarea separată a deșeurilor vegetale pentru a reduce presiunea asupra sistemului de salubritate și pentru a permite reciclarea sau compostarea lor. Aceste reguli se aplică atât persoanelor fizice, cât și firmelor care gestionează terenuri sau grădini.

Crengile și frunzele uscate nu intră în categoria gunoiului menajer obișnuit. Ele fac parte din deșeurile biodegradabile și trebuie valorificate separat. Aruncarea lor în containerele pentru gunoi menajer împiedică reciclarea și crește costurile de transport și depozitare. În plus, nerespectarea regulilor locale poate atrage sancțiuni pentru persoanele fizice.

Potrivit autorităților locale, persoanele fizice pot primi amenzi cuprinse între 400 și 800 de lei pentru nerespectarea obligației de colectare separată a deșeurilor vegetale. În cazul în care cantitatea este mare sau depozitarea afectează sistemul de salubritate, amenda poate ajunge până la 1.500 de lei.

Cea mai sigură soluție este să iei legătura cu serviciul local de salubritate sau cu primăria. În multe orașe și comune sunt organizate campanii sezoniere de colectare, primăvara și toamna, când crengile și frunzele sunt ridicate separat în zile stabilite.

Unele administrații locale pun la dispoziție puncte de colectare permanente sau temporare pentru resturile vegetale. În anumite situații, mai ales când cantitatea este mare, este necesară notificarea prealabilă. O altă opțiune este compostarea la domiciliu, care transformă frunzele și crengile tocate într-un îngrășământ natural, util pentru grădină.

Respectarea acestor metode nu doar că previne amenzile, dar contribuie și la protejarea mediului. Gestionarea responsabilă reduce cantitatea de deșeuri transportate la gropile de gunoi și sprijină reciclarea eficientă a materiilor organice.

Regulamentele privind deșeurile vegetale pot varia de la o localitate la alta. Unele primării stabilesc zile fixe pentru colectare, altele cer programare prealabilă sau ambalarea crengilor într-un anumit mod. Este recomandat să verifici informațiile oficiale furnizate de primărie sau de operatorul de salubritate înainte de a scoate crengile și frunzele la poartă.

Gestionarea corectă a resturilor vegetale este o obligație legală și un gest de responsabilitate civică. Prin colectarea separată și compostarea resturilor, gospodarii contribuie la curățenia comunității și la protejarea resurselor naturale. În același timp, evită riscul unei amenzi care poate ajunge la 1.500 lei.