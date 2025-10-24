Amenzi drastice pentru spitalele care refuză să pună la dispoziție înregistrările de pe camerele de supraveghere

Unitățile spitalicești care refuză punerea la dispoziție a imaginilor provenite din sistemul CCTV riscă amenzi usturătoare, potrivit avocatei Ruxandra Sava.

Potrivit GDPR unitățile spitalicești sub obligate să pună la dispoziție imaginile de pe camerele de supraveghere. În caz contrar amenzile variază între 20.000.000 de euro sau 4% din cifra de afaceri. Practic ar fi o adevărată gaură în bugetul acestor instituții. Cu toate acestea, termenul din lege de stocare a acestor imagini poate să salveze de la această situație.

Asta pentru acesta este între 3 și 60 de zile. Drept urmare pacienții sau reprezentanții lor trebuie să se grăbească să obțină astfel de imagini dacă le consideră utile. Mai exact, pacienții pot avea acces la acest tip de imagini dacă în ele apar ei înșiși în diferite unități spitalicești. Termenul de furnizare a acestora este de o lună de zile de la primirea solicitării. Vorbim despre o copie a imaginilor cerute de pacient.

Iar în cazul în care pe imagini apar și alte persoane, există soluții. Câtă vreme aceste persoane pot fi anonimizate, astfel încât identitatea lor să fie protejată nu există impediment în acest sens.

În cazul în care această anonimizare nu este posibilă, atunci spitalele pot refuza transmiterea acestor imagini. Însă acest lucru este discutabil, având în vedere nivelul avansat al tehnologiei.

Legea nr. 95/2006 prevede următoarele legat de accesul la CCTV. „Camerele video vor fi amplasate astfel încât să asigure monitorizarea continuă a activităților medicale și a pacienților, fără a compromite intimitatea acestora, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal şi drepturile pacientului”.

De asemenea cu privire la înregistrări și stocare sunt alte prevederi. ”Înregistrările video se stochează în condiții de siguranță cibernetică ridicată pe o perioadă de minimum 3 zile și maximum 60 de zile și pot fi accesate exclusiv de către personalul autorizat, desemnat de comitetul director al unității sanitare.”