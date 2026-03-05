Amenzi de până la 5.000 de lei pentru cei care culeg sau cumpără ghiocei. Autoritățile avertizează că floarea primăverii riscă să dispară

Republica Moldova. Cumpărarea sau culegerea ghioceilor de pe marginea drumurilor ori din păduri poate costa scump. Inspectoratul pentru Protecția Mediului avertizează că aceste flori sunt protejate de lege, iar distrugerea sau comercializarea lor ilegală se sancționează cu amenzi de până la 5.000 de lei. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu încurajeze comerțul stradal cu ghiocei, deoarece fiecare buchet cumpărat contribuie la dispariția uneia dintre cele mai fragile plante ale primăverii.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a lansat un apel către populație să evite cumpărarea ghioceilor vânduți pe marginea drumurilor sau în piețe neautorizate. Potrivit specialiștilor, aceste flori nu sunt doar un simbol al primăverii, ci și o componentă importantă a ecosistemelor forestiere.

Ghioceii apar printre primele plante după sezonul rece și au un rol esențial în natură. Ei contribuie la menținerea biodiversității pădurilor și oferă hrană timpurie insectelor polenizatoare, într-o perioadă în care puține alte plante sunt înflorite.

Reprezentanții instituției subliniază că recoltarea lor, mai ales atunci când sunt smulși împreună cu bulbii, duce la distrugerea completă a plantei și împiedică regenerarea naturală.

„Prin colectarea cu tot cu bulb, planta nu mai are posibilitatea să se regenereze. Astfel, an de an, zonele unde odinioară creșteau covoare albe de ghiocei devin tot mai sărace”, avertizează inspectorii de mediu.

Potrivit specialiștilor, în unele zone din Republica Moldova ghioceii au devenit deja tot mai rari. Un exemplu este regiunea Codrii Orheiului, unde în trecut aceste flori formau adevărate covoare albe în păduri.

În prezent, astfel de poienițe sunt tot mai greu de găsit. Inspectorii de mediu spun că apariția ghioceilor pe marginea unor drumuri naționale ridică suspiciuni că florile sunt aduse din alte localități sau chiar din alte raioane pentru a fi vândute.

Un caz menționat de autorități este porțiunea de pe traseul Chișinău–Soroca, la kilometrii 37–39, unde ghioceii sunt adesea comercializați pe acostamentul drumului.

„Prezența lor în aceste locuri se explică prin faptul că sunt aduși din alte localități sau din alte raioane ori sunt vândute flori cultivate în curți particulare”, semnalează inspectorii.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului spune că fenomenul ar putea fi stopat dacă oamenii ar refuza să cumpere ghiocei din surse neautorizate.

„Unde nu există cerere, nu există nicio ofertă. Atât timp cât sunt încurajate acțiunile de colectare și comercializare a ghioceilor, acest flagel nu va fi oprit”, transmite instituția.

Specialiștii subliniază că ghioceii sunt incluși în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ceea ce înseamnă că sunt protejați prin lege. Planta, cunoscută științific sub denumirea de Galanthus nivalis, are atât valoare decorativă, cât și proprietăți medicinale.

În condiții naturale favorabile, pe un metru pătrat pot crește până la aproximativ 20 de flori, iar primăvara acestea pot forma adevărate covoare întinse în păduri.

Legislația prevede sancțiuni pentru persoanele care colectează sau distrug plantele protejate. Conform Codului Contravențional, astfel de fapte se pedepsesc cu amenzi cuprinse între 50 și 100 de unități convenționale.

În bani, sancțiunea poate ajunge între 2.500 și 5.000 de lei.

Autoritățile avertizează că protejarea ghioceilor depinde în mare măsură de comportamentul fiecăruia și îndeamnă cetățenii să admire aceste flori în natură, fără a le rupe sau cumpăra de la vânzători ambulanți.