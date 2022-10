Amendă de 100 de euro dacă nu respecți acest semn rutier. „Obiectivul este Viziunea Zero: zero decese rutiere până în 2050”

Șoferii din Germania care își ridică smartphone-ul în timp ce conduc vor fi urmăriți penal. Ca parte a proiectului pilot „Monitorizarea telefonului mobil”, conducătorii auto vor fi urmăriți de software inovator. Nimeni nu scapă.

Efectuarea unui apel telefonic, citirea unui SMS sau căutarea rapidă a ceva pe internet – utilizarea smartphone-urilor și a tabletelor în timp ce conduceţi maşina este considerată o cauză majoră a accidentelor. Un proiect pilot în Germania a început pe 1 iunie în zona Trier sub conducerea poliției. Autoritățile încearcă să-i facă pe șoferi să renunțe la telefoane atunci când sunt la volan. „Obiectivul este Viziunea Zero: zero decese rutiere până în 2050”, a declarat ministrul de interne al Renania-Palatinat, Roger Lewentz (SPD), la prezentare.

Sistemul Monocam, dezvoltat în Olanda, recunoaște într-un flux live atunci când un șofer de mașină sau de camion ridică un smartphone sau o tabletă și apoi face automat o fotografie. Imaginile sunt apoi evaluate de polițiști instruiți pe un computer conectat la cameră, deoarece nu toate imaginile sunt clare. Șoferii riscă o amendă de 100 de euro și un punct în registrul Flensburg.

Amenzi uriașe pentru telefonul mobil la volan

Un prim test în trafic intens pe Autobahn 60 de lângă Mainz a arătat în jur de 20 de încălcări pe oră, chiar dacă semnul rutier era foarte vizibil. Pe ea pot fi văzute „Monitoring mobile phone ban” și pictograma unei camere.

Oamenii legii au declarat că șoferii trebuie să înțeleagă că neatenția la volan poate distruge vieți. Efectuarea de apeluri telefonice sau trimiterea de mesaje este acum considerată una dintre principalele cauze ale accidentelor, iar acest lucru trebuie schimbat de urgență, potrivit ADAC.

Șoferii din Germania se pot alege cu amenzi uriașe și pentru depășirea vitezei, conducere sub influenţa alcoolului, nerespectarea culorii roşii a semaforului, fuga de la locul accidentului, șicanarea în trafic, conducerea unui vehicul defect sau altele. Autoritățile au precizat că sancțiunile mai mari îi pot face pe conducători mai responsabili.