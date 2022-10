Camere video și radare fixe pe drumurile din România. Șoferii vor fi monitorizați și vor primi amenda acasă dacă încalcă regulile

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede introducerea în România a unui sistem integrat de supraveghere a traficului rutier. Șoferii care încalcă regulile de circulație vor primi amenda direct acasă.

Sistemul e-SIGUR va monitoriza dacă sunt respectate cele mai importante reguli de circulație și va semnala imediat încălcarea lor. Astfel, autoritățile vor afla imediat dacă un șofer a depășit viteza legală, dacă a trecut pe roșu la semafor, dacă a respectat regulile de la trecerile peste calea ferată sau dacă mașina are rovinietă.

În plus, sistemul va emite un semnal și atunci când depistează un comportament agresiv în trafic al unui șofer. De asemenea, sistemul va emite o alarmă și dacă pe drumurile publice se află o mașină care are interdicție de circulație sau dacă șoferul are permisul suspendat.

Radare fixe

Sistemul e-SIGUR va fi compus dintr-o rețea de camere video și radare fixe. Prezența acestor radare va fi anunțată prin instalarea de indicatoare poziționate la o distanță de:

între 50 de metri și 100 de metri pentru cele amplasate în localități;

între 100 de metri și 500 de metri pentru cele amplasate în afara localităților;

între 500 de metri și 1.000 de metri pentru cele amplasate pe autostrăzi, potrivit Ministerului Transporturilor.

Șoferii care încalcă regulile de circulație vor primi amenda direct acasă. Acest proiect de lege va modifica Codul Rutier, astfel încât să fie posibilă comunicarea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției, întocmit în formă electronica cu ajutorul unor platforme informatice destinate furnizării de astfel de servicii.

Sistemul e-SIGUR va începe să îi monitorizeze șoferii din România la doi ani de la data intrarea în vigoare a proiectului de lege. Actul normativ trebuie să fie însă votat în Parlament pentru a deveni realitate.

Mulți morți pe șosele

Inițiatorii proiectului de lege spun că un astfel de sistem este absolut necesar pentru a reduce numărul de accidente și a-i disciplina pe șoferi.

România este pe primul loc într-un clasament sumbru al deceselor în urma accidentelor rutiere, în Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, România a înregistrat, în 2021, 93 de victime la un milion de cetățeni. Pe următoarele locuri se situează Bulgaria și Croația.

În 2021 În România au avut loc 2.586 de accidente grave, în urma cărora au murit 932 de persoane, iar 2.004 persoane au fost rănite grav. Princialele cauze ale tragediilor de pe șosele sunt viteza excesivă și indisciplina pietonilor, urmate de neatenția la volan, vorbitul la telefonul mobil, infrastructura proastă, dar și alcoolul sau oboseala șoferilor.