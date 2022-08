Ambulanța a venit la Pro Tv. Vedeta a leșinat în direct și a avut nevoie de intervenție de urgență

Emily Burghelea (23 de ani) a trecut prin momente îngrozitoare chiar în emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro Tv. Vedeta a leșinat în direct și a fost dusă direct la spital pentru a beneficia de tratament. Aceasta le-a transmis fanilor că se află pe perfuzii.

În dimineața aceasta, Emily Burghelea făcea un reportaj, în direct, la „Vorbește lumea”. La scurt timp, aceasta s-a pierdut și a leșinat. Ambulanța a venit pentru a o duce de urgență la spital. Ea le-a arătat fanilor o poză cu perfuzia și a declarat că starea ei de sănătate s-a înrăutățit. Vedeta a mai precizat că emisiunea la care lucrează înseamnă enorm pentru ea.

Emily Burghelea a venit la Pro Tv

Emily Burghelea a devenit mămică și și-a terminat facultatea, dar nu a renunțat nici la televiziune. Fosta concurentă de la „Bravo ai stil” este acum prezentatoare la „Vorbește lumea” alături de Cosmina Păsărin și Majda, după ce Adela Popescu a ales să prezinte show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Tânăra a mărturisit că acest show înseamnă foarte mult pentru ea și că încearcă să fie pe placul telespectatorilor.

„Pentru mine, emisiunea Vorbește Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum și mă bucur că mi s-a dat șansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaș pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare și Relații Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetița mea, la creșă.

Toate lucrurile s-au așezat exact așa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbește Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoționată și nerăbdătoare să-mi încep diminețile în platoul Vorbește Lumea! Sper din suflet că cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”, a declarat vedeta, în urmă cu scurt timp pe Instagram. Emily a mai povestit că este mulțumită de munca ei și că a ajuns acolo unde și-a dorit. Tânăra are o carieră în televiziune, un soț iubitor, o fetiță și este proaspăt absolventă.