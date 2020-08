După ce a trecut prin momente tensionate, Emily Burghelea pare că a început să se bucure din nou de viață, după cum spune chiar ea.

Recent, Emily Burghelea a postat pe rețele sociale un text detaliat despre ce înseamnă viața ei, la doar 21 de ani, după ce s-a retras din echipa Acces Direct.

„De când a trebuit să plec din televiziune sunt alt om. Călătoresc, visez și iubesc. Sunt mai liniștită și îmi place la nebunie! Am doar 21 de ani, dar până la vârsta asta am gonit prin viață ca nebuna. Am realizat multe dar… în tot acest timp am uitat ceva.

Am uitat de mine. Am uitat că o carte bună îți poate aduce un zâmbet pe buze, am uitat ce bine e să ai timp să-ți savurezi cafeaua dimineața în liniște și am uitat că fericirea se găsește în lucruri care nu au valoare materială. Îi mulțumesc vieții că m-a adus pe drumul ăsta. Simt că am trecut la nivelul următor”, a scris Emily Burghelea, pe Instagram.

După cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat la postarea acesteia, scrie Cancan.

„Pe zi ce trece ești tot mai frumoasă, și eu nu pot să nu observ ❤️ Să mulțumim DOMNULUI pentru că viața ta este ca o rază de lumină, care aduce căldură și fericire în jurul tău ♥️ DUMNEZEU să te ocrotească de tot ce e rău și să te binecuvinteze pe tine ❤ Îmi place foarte mult la tine că ești sinceră ⚘⚘⚘”, este una dintre cele mai emoionante replici.

„Ai fost, ești și vei fi o minunată zînă. Noi, ce-i care te iubim și te apreciem, nu putem să luăm ochii de la tine!!!”, „Ești o fată minunată și mai ales specială! Mă bucur că ai reușit să te realizezi!”, „Wowww super tare! 😁😁SUCCES! Sper să vezi comentariul meu”, sunt alte comentari lăsate de fanii lui Emily Burghelea