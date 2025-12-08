Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Kremlinul confirmă decesul în plin parteneriat cu Phenianul

Decesul neașteptat al ambasadorului rus în Coreea de Nord, aflat în această funcție de mai bine de un deceniu, a fost confirmat luni de Ministerul rus de Externe, într-o perioadă în care cooperarea dintre Moscova și Phenian s-a amplificat considerabil. AFP relatează că anunțul oficial vine în contextul consolidării accelerate a relațiilor dintre cele două state.

În comunicatul difuzat de minister, autoritățile ruse transmit „cu profund regret” că Aleksandr Maţegora, în vârstă de 70 de ani, a încetat din viață pe 6 decembrie 2025. Fără a preciza motivele morții, instituția subliniază că, încă de la debutul carierei sale la sfârșitul anilor ’70, diplomatul — vorbitor fluent de coreeană — a contribuit constant la dezvoltarea contactelor economice și politice dintre Coreea de Nord și Uniunea Sovietică, iar ulterior Federația Rusă.

Ministerul evidențiază impactul său profesional, menționând că „sub conducerea sa avizată şi sensibilă, s-au format mai multe generaţii de diplomaţi şi de specialişti ai Coreei".

Maţegora, numit ambasador la Phenian în 2014, este descris de autoritățile ruse drept unul dintre principalii promotori ai colaborării constante dintre cele două guverne. Moscova afirmă că munca susținută din ultimii ani a contribuit la ridicarea relațiilor bilaterale la „nivelul actual fără precedent”.

Rusia și Coreea de Nord traversează o perioadă de apropiere intensă pe plan militar, economic și diplomatic. Din 2024, cele două state sunt legate de un tratat de apărare reciprocă, semnat în urma vizitei președintelui Vladimir Putin la Phenian.

Regimul nord-coreean a sprijinit direct eforturile militare ale Moscovei, trimițând mii de soldați pentru a respinge trupele ucrainene care reușiseră, între sfârșitul lui 2024 și primăvara lui 2025, să ocupe o porțiune restrânsă a regiunii ruse de frontieră Kursk.

Phenianul ar furniza și echipamente militare către Rusia, susțin autoritățile sud-coreene, care bănuiesc că Moscova compensează prin transferul unor tehnologii militare sensibile.