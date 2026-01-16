Politica

Ambasada Franţei: Prezenţa militară în România nu depinde de negocierile UE-Mercosur. Informaţiile sunt false

Sursa foto: Facebook/Ambasada Franței
Ambasada Franţei la Bucureşti a transmis vineri că informaţiile apărute recent în spaţiul public, potrivit cărora Franţa ar fi „extrem de nemulţumită” de poziţia României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar şi prezenţa militară franceză pe teritoriul României, sunt „pur şi simplu false”.

Ambasafa Franței: Aceste afirmaţii sunt pur şi simplu false

„Ambasada Franţei în România dezminte categoric informaţiile apărute recent în spaţiul public potrivit cărora Franţa ar fi extrem de nemulţumită de poziţia României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar şi prezenţa militară franceză pe teritoriul României. Aceste afirmaţii sunt pur şi simplu false şi nu reflectă poziţia autorităţilor franceze.

Armata franceză

Armata franceză. Sursă foto: Facebook

Prezenţa militară a Franţei în România se înscrie în cadrul angajamentelor asumate în mod ferm de Franţa faţă de securitatea colectivă, solidaritatea Aliată şi consolidarea Flancului Estic al NATO, în strânsă cooperare cu autorităţile române şi cu aliaţii noştri. Această prezenţă nu face obiectul niciunei forme de condiţionare politică şi nu este legată de poziţiile statelor membre în negocieri comerciale ale Uniunii Europene”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei.

Ambasada şi-a reafirmat angajamentul „deplin” faţă de Parteneriatul strategic franco-român şi faţă de securitatea României şi a regiunii.

Declaraţiile europarlamentarului PSD Victor Negrescu

Reacţia oficială a misiunii diplomatice franceze vine după declaraţia europarlamentarului PSD Victor Negrescu, care a afirmat, la Antena 3 CNN, că România poate suferi „consecinţe geostrategice” pentru că a votat, în COREPER, în favoarea acordului comercial cu grupul Mercosur.

Victor Negrescu a susţinut că Franţa este „extrem de nemulţumită” de poziţia României şi că acum riscă să fie discutată „inclusiv prezenţa militară” a forţelor franceze pe teritoriul României.

