Opinii Alo, aterizează străbunica! Cum devine Ilie Bolojan un premier de comedie







Mai țineți minte comedia “Alo, aterizează străbunica!”? Dacă nu, aveți ocazia să-l revedeți în zilele noastre. Numai că nu este cu Tamara Buciuceanu-Botez, Sebastian Papaiani, Mimi Enăceanu (străbunica) și Adela Mărculescu.

Noua distribuție îi are în rolurile principale pe Ilie Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, Dragoș Anastasiu și Radu-Dinel Miruță. Ca să dau doar ultimele dezvăluiri din presă. Nu o să fac prea multe remarci pe tema scandalului cu Dragoș Anastasiu, dar polemica legată de calitatea sa de denunțător într-un dosar legat de ANAF este de un penibil total. Este evident că s-au spus atâtea minciuni încât până și DNA s-a săturat să tot dea comunicate în care să infirme afirmațiile venite de la Palatul Victoria.

În aceeași notă nu o să comentez mai mult decât e cazul noile numiri venite de la ministrul USR al Economiei, Radu-Dinel Mitruță, care a găsit trei “profesioniști”, trei colegi de partid, pentru Consiliul de Administrație de la Avioane Craiova S.A. Le puteți citi în evz.ro

Ceea ce mă uimește este tăcerea premierului Bolojan pe aceste teme. Unde au dispărut determinarea și încruntarea sa pe care am văzut-o atunci când vorbea despre ospătarii de la Guvern, despre dezmățul șoferilor care conduc mașinile în care sunt transportați miniștrii, sau secretarele de la Senat? Unde este vorba tăioasă cu care tăia nodul gordian al deficitului bugetar? Dar oftatul adânc când ne explica că nu mai merge așa?

Se pare că limitele sale de om politic au fost atinse rapid. Nu a spus un cuvânt despre situația din ultimele 48 de ore, lăsând ca totul să se transforme în ceva... și am tot căutat un eufemism. L-am găsit! Este acel produs dulce cu aspect gelatinos, fabricat din sirop de zahăr, amidon și diferite arome și prezentat în formă de mici cuburi. Cunoscut drept rahat turcesc. Poate că la Oradea are alt gust, dar pentru orice om cu o fărâmă de bun simț, rahatul care se servește de la Palatul Victoria are un aspect îngrozitor. Iar ambalajul nu ne poate salva de mirosul pestilențial care a umplut rețelele sociale.

Multă lume se întreabă unde este Ilie Bolojan? Cred că s-au pierdut undeva pe drum, de la București la Oradea. În cursele low-cost cu care circulă în fiecare weekend. Doar îl știți, e popular, atent la cheltuielile din banul public, tot timpul este un exemplu. Uitând însă că este la conducerea Guvernului României, nu în Parcul Traian din Oradea.

Dar stați liniștiți! Astăzi, cel târziu mâine, aterizează străbunica! O să râdem cu lacrimi. Comedia de-abia începe...