Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94/2025 dezvăluie unde și-ar fi dorit Ceaușesu să petreacă Revelionul anului 1990

S-a încheiat anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice.

Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Nicolae Ceaușescu planifica în detaliu Revelioanele. Evident, de Anul Nou, vorbea în emisiune înregistrată la ora 23.40, poporului la televizor. În ziua de Anul Nou, la CC al PCR, primea colindătorii și apărea nelipsitul copil în alb care purta pe o eșarfă inscripția anului care începea la 1 ianuarie.

Ei bine, pe tot parcursul anului 1989, în cinstea celui de al XIV-lea Congres, Ceaușescu a ordonat ca la Băile Olănești să se ridice o vilă nou-nouță.

Evident, eu știam asta de la televizor, în ianuarie 1990. când TVR a prezentat un reportaj și de la vecini de ai mei din satul natal care mergeau anual la Olănești și au vizitat vila înainte de 2006.

Nicolae Ceaușescu alegea din timp unde petrecea sărbătorile de peste an. Revelionul era petrecerea de dinaintea zilei de naștere a Elenei Ceaușescu, 7 ianuarie, și a lui 26 ianuarie. Camil Roguski, Mihaela Ceaușescu, Vasile Adam au prezentat în ultimii 35 ani mărturii din interior, de la Revelioanele lui Ceaușescu. Roguski a fost arhitect în echipa prezidențială, Mihaela Ceaușescu era nepoată de frate, fiica lui Marin Ceaușescu, iar Vasile Adam a fost mulți ani, bucătarul lui Ceaușescu din reședința din Primăverii.

Istoria a decis însă altceva! Revoluția declanșată la Timișoara pe 16 decembrie 1989 și generalizată în toată țara după 21 decembrie 1989 i-a trimis pe Ceaușești în fața unui pluton de execuție la Târgoviște de Crăciunul anului 1989! După câteva zile, Ceaușeștii au ajuns într-un mormânt modest la Ghencea pe 30 decembrie 1989. Ca o curiozitate, în timp ce erau arestați în cazarma din Târgoviște pe 23 decembrie 1989, Ceaușeștii au împlinit 42 de ani de la căsătoria lor, încheiată pe 23 decembrie 1947.

De aceea, sub Bradul de Crăciun, pasionații de istorie au meritat să găsească Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!