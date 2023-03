Alina Vidican, fostă Borcea, sărbătorită de soțul american. Cum a surprins-o Claude pe vedetă

Alina Vidican a fost sărbătorită într-un cadru familial, cu un tort pe care era desenată și o masina Ferrari, preferata soțului și alături de prietenii apropiați cuplului. Cert este că pe fața fostei doamne Borcea se citea fericirea atunci când Claude i-a cântat “la mulți ani” în română. Cei doi s-au căsătorit în urma cu doi ani în Florida, Miami, acolo unde Alina s a mutat după ce a divorțat de Cristi Borcea.

Un divorț extrem de dureros, care a făcut o pe fosta soție a fostului acționar dinamovist să își dorească să plece cât mai departe cu putința de România. Ceea ce s-a si întâmplat, având în vedere că a preferat să se mute pe continentul american, acolo unde Borcea avea și un restaurant si unde avea și un apartament pe care l-a ocupat Alina cu cei doi copii pe care i-a dăruit fostului finanțator dinamovist.

După suferința provocată de divorțul de Cristi Borcea a dat de un bărbat care a ajutat-o să-și revină emoțional

Însă, după ce a apărut Claude in viața ei, Alina a revenit la sentimente mai bune si chiar și-a trimis și copiii în vacanță în România pentru a fi alături de fratii lor în perioada sărbătorilor de iarna. Claude și Alina trăiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar americanul de origine braziliană nu se sfiește să îi spună ori de câte ori are ocazia cât de mult o iubește. Declarațiile lui de dragoste sunt de cele mai multe ori publice semn că brazilianul este asumat în relația pe care o are cu fosta doamna Borcea. Iar lucrul acest pare să o bucure foarte tare pe Alina, având în vedere că de câte ori apare pe paginile de socializare este toată un zâmbet.