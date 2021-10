Alin Oprea nu iartă trădarea! Ce măsuri a luat în privința banilor pe care îi are de împărțit cu fosta soție: „Totul este pregătit”

După 22 de ani de căsnicie, Alin Oprea și Larisa, fosta sa parteneră de viață, au de împărțit un milion de euro. Nimeni nu știe la ce să se aștepte în contextul în care cei doi se vor judeca pentru partaj, iar divorțul a fost destul de neliniștit pentru cei doi. Solistul trupei Talisman, însă, spune că deși va mai dura o perioadă până poate închide definitiv acest capitol, preferă să-și trăiască viața în liniște, motiv pentru care a lăsat totul în grija avocaților.

Alin Oprea nu mai vrea să-și sacrifice liniștea sufletească: „E strict treaba avocaților mei”

„Legat de procesul de partaj, va mai dura probabil o perioadă până să înceapă. Totul este pregătit, așteptăm doar programarea din partea instanței de judecată. Am realizat că toate aceste proceduri juridice vor dura ceva timp.

Sincer, pentru a trăi liniștit și a nu mai fi afectat, am hotărât să mă detașez cât de mult de aceste probleme. Este strict treaba avocaților mei, care sunt foarte buni și în care am toată încrederea”, a declarat Alin Oprea în legătură cu suma de bani ce trebuie partajată între cei doi foști soți.

Pentru că nu are acces la averea lui, solistul trupei Talisman a fost nevoit să o ia de la capăt alături de noua iubită, Medana, despre care spune că nu a fost un „pansament”, ci mult mai mult decât atât.

„După cum se știe, eu am luat-o de la zero și lucrurile după un an de la „măcel” merg foarte bine pe toate planurile. Prefer să mă focalizez pe ceea ce am eu de realizat în plan personal și profesional. Să trăiesc o viață frumoasă, departe de „zgomotul problemelor” și de „poluarea emoțională””, a mărturisit artistul.

Ce se întâmplă în viața solistului de la Talisman, la un an de la măcel. „Mi-a încălzit sufletul”

Alin Oprea spune că a găsit dragostea adevărată în Medana, noua sa iubită, pe care a și cerut-o în căsătorie. Bărbatul se consideră foarte norocos că a întâlnit-o pe femeia care l-a învățat ce înseamnă „iubirea necondiționată”.

„Relația mea cu Medana nu a venit ca un „pansament” peste deziluzia trăită în căsnicia mea, ci ca o regăsire a două suflete care se căutau dintotdeauna și care, în sfârșit, și-au găsit perechea. Ea este omul care, aparent dintr-un străin, mi-a devenit atât iubita visată mereu, dar și cel mai bun prieten, mentor și ajutor.

Ea m-a învățat ce înseamnă iubirea necondiționată, încrederea, pasiunea, tandrețea și iertarea. Când oamenii pentru care mi-am dedicat toată viața, pentru care am muncit zi și noapte și pentru care niciun sacrificiu personal nu a fost prea mare, m-au trădat și m-au dezamăgit, Medana a fost lângă mine și mi-a încălzit sufletul.

Această perioadă, cea mai dificilă din viața mea, a fost și perioada care ne-a apropiat cel mai mult, devenind practic de nedespărțit”, a mai spus Alin Oprea pentru playtech.