În urmă cu aproximativ trei luni de zile a apărut zvonul potrivit căruia Alin Oprea divorțează de soția sa Larisa. Măcar acest lucru este adevărat dintre toate zvonurile apărute despre artist.

Cam tot de atunci, Alin Oprea are o relație cu o brunetă frumoasă, care, se pare că i-a schimbat viața.

Alin Oprea susține că abia acum se simte echilibrat. În afară de comportament, Alin Oprea a lucrat și la aspectul fizic.

„Stilul acesta de viaţă sănătos pe care mi l-am impus a venit la pachet cu renunţarea definitivă la alcool. Eu sunt un om asumat, un om sincer, care nu se ascunde după degete şi vreau să lămuresc acest lucru, pentru că mi s-a creat în mod mincinos o imagine de alcoolist. De la a bea de plăcere, cu prietenii, până la a fi alcoolist, este exagerat de mult. Nu am fost niciodată dependent de alcool. Din 2010 până în 2017 am consumat câte un pahar, cu prietenii, pentru a ne simţi bine.

Se întâmpla cu anumite ocazii, evenimente, sau la socializare, la un grătar. Şi asta doar seara, când îmi terminam munca. Niciodată ziua sau în timpul programului. Nu cred că m-a văzut cineva beat vreodată, să mă ridice de sub mese. Da, beam ca un bărbat normal, de plăcere, să mă simt bine, însă soţia mea se ocupa să îmi inducă starea aceasta, că aş avea probleme cu alcoolul, astfel încât ajunsesem să cred că ea chiar avea dreptate”, a spus Alin Oprea.

Acesta îi reproșează fostei neveste că l-a vorbit de rău. Și susține că a realizat multe în viața sa: a cumpărat casă, și-a întreținut copiii care trăiesc și învață în Anglia.

„Soţia mea Larisa nu a muncit o zi şi nu a avut o carte de muncă niciodată până să plece în Anglia. Eu, dacă eram un beţiv care bea până vomita, aşa cum am fost descris, mai făceam atâtea?! Mi se pare ruşinos şi dureros modul în care s-a aruncat cu pietre în mine”, spune artistul.

De asemenea, după plecarea soției sale în Anglia, la copii, Alin Oprea spune că acela a fost iațăși un motiv să se gândească la el. Artistul spune că e foarte atent la alimentație. „Mănânc sănătos, mâncare bio, legume, foarte multe fructe. Am renunţat la zahărul rafinat şi l-am înlocuit cu mierea.

Mă hidratez foarte bine, iau un complex de vitamine”, a dezvăluit cântărețul. Acesta a mai recunoscut că face sport „foarte mult”: înoată, aleargă, face fitness. Și a mai recunoscut ceva. Că e motivat să facă toate acestea de „noua persoană” din viața sa.

Iubita pe care o are de câțiva ani l-a echilibrat „Sunt echilibrat. Mai echilibrat, de fapt! Mai liniştit. Poate că trebuia demult să fiu aşa. Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea. Până acum am fost un bărbat bun, un tată responsabil, un soţ al naibii de implicat şi stâlp al familiei. Poate că am obosit. Am vrut să mă mai uit şi spre mine”, a mai spus cântărețul, potrivit retetesivedete.ro