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Alexandru Rogobete trimite Inspecția Sanitară la Socola, după apariția ploșnițelor într-un pavilion. Ce se întâmplă acum în spital

Alexandru Rogobete trimite Inspecția Sanitară la Socola, după apariția ploșnițelor într-un pavilion. Ce se întâmplă acum în spitalploșnițe. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Inspecția Sanitară de Stat la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, după ce au apărut informații despre infestarea cu ploșnițe a unui pavilion al spitalului. Oficialul a vizitat unitatea medicală și a discutat cu reprezentanții conducerii despre măsurile luate pentru remedierea situației.

Pavilionul afectat a fost eliberat de pacienți

Alexandru Rogobete a mers duminică la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași pentru a verifica situația și pentru a stabili ce măsuri sunt necesare. În urma discuțiilor cu reprezentanții spitalului și a vizitei în pavilionul afectat, ministrul a anunțat că au început lucrările de dezinsecție și reabilitare.

„Am discutat cu conducerea spitalului şi am vizitat pavilionul în cauză. Din primele constatări, conducerea unităţii sanitare a reacţionat corespunzător: pavilionul a fost eliberat de pacienţi şi au fost demarate procedurile de dezinsecţie şi reabilitare a spaţiilor afectate”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete

Sursa foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Inspecția Sanitară de Stat va verifica întregul spital

Ministrul Sănătății a decis trimiterea Inspecției Sanitare de Stat pentru verificări la nivelul întregii unități medicale. Inspectorii vor controla respectarea procedurilor sanitare și a măsurilor de prevenție.

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„Verificăm dacă toate procedurile sanitare şi măsurile de prevenţie sunt respectate corespunzător. Vreau să fie foarte clar: siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă!”, a declarat Alexandru Rogobete.

Oficialul a mai afirmat că asemenea probleme trebuie semnalate și soluționate rapid, fără a fi ascunse sau tratate cu superficialitate.

„Nu caut vinovaţi înainte de a avea concluziile verificărilor, dar nici nu voi tolera neglijenţa acolo unde sănătatea oamenilor poate fi pusă în pericol. Încrederea în sistemul de sănătate se construieşte inclusiv prin modul în care recunoaştem şi corectăm problemele”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Conducerea spitalului confirmă problemele

Managerul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași, Cristina Dobre, a confirmat existența unor probleme provocate de prezența ploșnițelor într-un pavilion, susținând că situația a fost între timp remediată.

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