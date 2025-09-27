Alexandru Proteasa, fost vicepreședinte al CJ Timiș, pus sub acuzare de DNA. Detalii din dosar

Alexandru Proteasa, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, a fost pus sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu. Ancheta în acest dosar a început în urmă cu un an și jumătate și urmărește o posibilă legătură între un contract public supraevaluat și un proiect privat al familiei sale, potrivit antena3.ro.

DNA l-a pus sub acuzare pe liberalul Alexandru Proteasa pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Ancheta îi include și pe cei implicați în construcția centrului de legume și fructe.

După investigația realizată de „Exces de Putere”, DNA Timișoara s-a autosesizat. Procurorii au descoperit că prețul lucrărilor publice a fost majorat cu peste cinci milioane de lei, reprezentând 33% din valoarea contractului. În schimb, costurile pentru lucrările de la centrul comercial au scăzut cu 15%. Ambele construcții au fost realizate în aceeași perioadă și finalizate pe 2 noiembrie 2023.

Recepțiile au fost semnate de aceleași persoane. Florin Boca, diriginte de șantier la centrul de legume-fructe, a fost responsabil tehnic de execuție la centrul comercial al familiei Proteasa, iar reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții a fost același, Ioan Furdui. La centrul comercial al familiei fostului vicepreședinte, diriginte de șantier a fost Jean Glăman, soțul Angelei Glăman, consilier superior în serviciul de investiții al Consiliului Județean Timiș, instituție care a gestionat investiția de la Tomnatic.

Anexa prin care a fost redusă valoarea contractului pentru construcția de la Moșnița Veche a fost semnată la o zi după ce Consiliul Județean Timiș a achitat ultima factură pentru lucrările de la centrul de legume-fructe, potrivit procurorilor.

După ce asocierea TAIV DAVID LUCAS SRL și Procad SRL a câștigat contractul pentru proiectarea și execuția centrului-pilot de legume-fructe, au fost semnate opt acte adiționale. În timpul proiectării, față de studiul de fezabilitate, s-a redus suma alocată utilajelor și a crescut cea destinată construcțiilor. Totodată, din proiectul tehnic a fost eliminat punctul trafo, esențial pentru funcționarea centrului.

Totuși, valoarea finală a contractului a rămas neschimbată, iar Consiliul Județean Timiș a plătit ulterior aproape 600.000 de lei în plus pentru realizarea punctului trafo.

Pe parcursul lucrărilor, un control al Curții de Conturi a arătat că sub placa de beton din zona de frig nu a fost montată termoizolația cu polistiren extrudat, deși consiliul județean plătise pentru această lucrare. Prejudiciul a fost recuperat, însă rămâne neclar cum va funcționa zona frigo fără termoizolație.

Anchetatorii anticorupție din Timișoara au documentat o metodă nouă prin care au fost cheltuiți bani publici. Proiectul tehnic, care aducea modificări față de studiul de fezabilitate, a fost predat în 2022, iar atunci a fost înlocuită și oferta financiară.

În mai 2022, TAIV DAVID LUCAS SRL a solicitat actualizarea prețului lucrărilor. Consiliul Județean Timiș a aplicat indicele ICC la studiul de fezabilitate din 2020, nu la proiectul tehnic, ceea ce a dus la o creștere a valorii lucrărilor cu peste 5,3 milioane de lei, în loc de 439 de mii de lei.

Ancheta DNA Timișoara este în desfășurare, iar numărul persoanelor implicate este mai mare.