Politica

Alexandru Munteanu desfășoară consultări cu fracțiunile parlamentare înaintea votului de învestitură

Alexandru Munteanu desfășoară consultări cu fracțiunile parlamentare înaintea votului de învestiturăSursa foto: Facebook/Alexandru Munteanu
Premierul desemnat al Republicii Moldova Alexandru Munteanu desfășoară o zi intensă de consultări în Parlament, înaintea votului de învestitură programat pentru 31 octombrie. În cadrul reuniunilor din Sala Europa, Munteanu își expune programul de guvernare, componența echipei și direcțiile-cheie ale viitorului Cabinet, în fața tuturor fracțiunilor parlamentare.

Discuțiile au început la ora 08:00 cu deputații Partidului „Democrația Acasă”, urmate, la 09:00, de întrevederea cu Partidul Nostru. La ora 10:00, urmează consultările cu Blocul „Alternativa”, la 11:00 – cu Partidul Comuniștilor, iar la 13:00 – cu Partidul Socialiștilor. Întâlnirea cu deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea care l-a propus pentru funcția de premier, este programată pentru ora 14:00.

În ultimele zile, premierul desemnat a purtat o serie de discuții cu reprezentanții mediului de afaceri, societății civile, sindicatelor, Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și asociațiilor de agricultori. Luni, 28 octombrie, el s-a întâlnit cu patronatele, abordând provocările mediului economic și posibilitățile de consolidare a parteneriatului dintre stat și sectorul privat. În aceeași zi, Munteanu a avut și o întrevedere cu reprezentanții mass-media, unde și-a prezentat echipa guvernamentală și programul de activitate al noului guvern.

Componența noului Cabinet de Miniștri

Marți, Alexandru Munteanu a făcut publică lista integrală a guvernului pe care urmează să-l conducă. Viitorul cabinet va suferi modificări parțiale, păstrând șapte miniștri din actualul Executiv și aducând nouă membri noi, inclusiv un nou vicepremier pentru Reintegrare.

Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional
Printre miniștrii care își păstrează portofoliile se numără:

  • Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

  • Cristina Gherasimov, vicepremier pentru Integrare Europeană;

  • Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe;

  • Dan Perciun, ministrul Educației;

  • Ludmila Catlabuga, ministrul Agriculturii;

  • Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne;

  • Dorin Junghietu, ministrul Energiei;

  • Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării.

Sursa foto: Facebook/Alexandru Munteanu

Fostul ministru al Muncii, Alexei Buzu, revine în Executiv, preluând funcția de secretar general al Guvernului.

Cei nouă membri noi ai viitorului cabinet sunt:

  • Alexandru Munteanu – prim-ministru;

  • Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării;

  • Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;

  • Vladislav Cojuhari – ministrul Justiției;

  • Andrian Gavriliță – ministrul Finanțelor;

  • Natalia Plugaru – ministrul Muncii și Protecției Sociale;

  • Emil Ceban – ministrul Sănătății;

  • Gheorghe Hajder – ministrul Mediului;

  • Cristian Jardan – ministrul Culturii.

Urmează votul de învestitură

Alexandru Munteanu este propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiune majoritară în Parlament, pentru funcția de prim-ministru. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de desemnare pe 24 octombrie, după consultarea fracțiunilor.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că votul de învestitură al noului Guvern este planificat pentru 31 octombrie.

