Monden Alex Ciucu, surprins cu amanta în plin proces de divorț. Ar fi ținut-o ascunsă timp de 13 ani







Alexandru Ciucu, care n-a terminat divorțul de Alina Sorescu, și-ar fi ascuns amanta timp de 13 ani, dar acum totul a ieșit la iveală. El a luat-o de la aeroport și a adus-o la vila din Pipera în care locuiește. Acesta a băgat-o pe bancheta din spate, dar tot a fost văzută.

Alexandru Ciucu ar avea amantă din 2013

În iulie 2013, acesta a fost surprins cu actuala iubită la mall, semn că aveau o relație încă de pe atunci, chiar dacă Alina Sorescu era însărcinată cu primul copil. Este vorba despre Oana Vlădescu, fosta co-prezentatoare la emisiunea Marinei Almășan, de la TVR. Ea are un copil și este căsătorită. Bruneta provine dintr-o familie foarte bogată și este extrem de activă pe rețelele de socializare.

Alexandru Ciucu, în război cu Alina Sorescu

Recent, Alina Sorescu a declarat că n-a terminat războiul cu Ciucu pentru că nu reușește să ajungă la un consens cu el legat de vizita celor două fetițe.

„Procesul nu este încă finalizat. Procesul se va relua într-o lună, este de fapt apelul la procesul principal care s-a încheiat cu o primă hotărâre acum un an, iar în primăvară se reia. Despre noi se spunea de mai mulți ani că lucrurile nu merg tocmai bine. Se tot spunea în presă că suntem văzuți tot mai des singuri, așa că nu a fost o surpriză așa cum a spus el că lucrurile s-au întâmplat din senin. Nu s-au întâmplat din senin.

Într-un cuplu, mai ales atunci când vorbim de o căsnicie ca a noastră, care a durat 12 ani, lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Lucrurile erau mai vechi între noi. S-a întâmplat ceea ce el și-a dorit, din păcate. Când am depus acțiune de divorț, lucrurile erau începute de 6 luni, iar eu nu am vorbit. S-a auzit despre situația noastră când el a depus ordonanța prin care a cerut domiciliul fetițelor la el. Eu am vorbit despre acest divorț prin prisma programului fetițelor”, a declarat Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu, acuzații la adresa Alinei Sorescu

Nici Alexandu Ciucu nu s-a lăsat mai prejos. El a spus că nu poate lua legătura cu mama fetelor sale și că își vede fetițele foarte rar din cauza ei. Alina Sorescu a declarat că vorbește cu acesta doar prin avocați pentru că mariajul lor s-a terminat urât și pentru că nu se pot înțelege.

„Nu a fost din partea lui o încercare de a încheia lucrurile amiabil, deși noi întâlniri amiabile am avut și după introducerea acțiunii, dar nu s-au concluzionat. Noi vorbim prin prisma avocaților, așa cum merge procesul mai departe. Comunicăm ce ține de fetițe, nu e vorba că nu se poate comunica. Vorbim despre activitatea fetelor, de program, cum venim, cum le luăm, lucruri minime. El a spus că nu poate vedea fetițele, dar nu este adevărat. Prima hotărâre judecătorească a fost ca fetițele să stea o săptămână cu săptămână, ceea ce s-a și întâmplat”, a mai declarat Alina Sorescu.