Alina Sorescu, nou război cu Alexandru Ciucu, de la divorț și copii







Alina Sorescu demontează toate declarațiile lui Alexandru Ciucu pe care le-a făcut despre divorțul lor și neînțelegrile cu privire la fetițe. Artista a vorbit despre procesul de divorț pe care îl are cu fostul soț și de ce nu reușesc să ajungă la o înțelegere. Mai mult, artista a mărturisit că relația lor s-a răcit cu mult înainte de divorț.

Alina Sorescu: Procesul se va relua într-o lună

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu anunțau că divorțează, după mai bine de 12 ani de căsnicie. Dar procesul nu s-a finalizat nici acum, iar neînțelegerile dintre cei doi continuă. Artista a spus că nu reușește să ajungă la un consens cu fostul soț legat vizită al celor două fetițe.

„Procesul nu este încă finalizat. Procesul se va relua într-o lună, este de fapt apelul la procesul principal care s-a încheiat cu o primă hotărâre acum un an, iar în primăvară se reia. Despre noi se spunea de mai mulți ani că lucrurile nu merg tocmai bine. Se tot spunea în presă că suntem văzuți tot mai des singuri, așa că nu a fost o surpriză așa cum a spus el că lucrurile s-au întâmplat din senin. Nu s-au întâmplat din senin.

Într-un cuplu, mai ales atunci când vorbim de o căsnicie ca a noastră, care a durat 12 ani, lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Lucrurile erau mai vechi între noi. S-a întâmplat ceea ce el și-a dorit, din păcate. Când am depus acțiune de divorț, lucrurile erau începute de 6 luni, iar eu nu am vorbit. S-a auzit despre situația noastră când el a depus ordonanța prin care a cerut domiciliul fetițelor la el. Eu am vorbit despre acest divorț prin prisma programului fetițelor”, a declarat Alina Sorescu

Alexandu Ciucu a spus că nu poate lua legătura cu mama fetelor sale

Recent, Alexandu Ciucu a vorbit pentru prima oară despre separarea Alina Sorescu și spunea că are anumite nemulțumiri. Designerul mărturisea că nu poate lua legătura cu mama fetelor sale și că i se pare că petrece foarte puțin timpul cu fetițele. Cu toate acestea, Alina Sorescu susține că acesta nu a încercat să încheie lucrurile amiabil și că acum vorbesc doar prin prisma avocaților.

„Nu a fost din partea lui o încercare de a încheia lucrurile amiabil, deși noi întâlniri amiabile am avut și după introducerea acțiunii, dar nu s-au concluzionat. Noi vorbim prin prisma avocaților, așa cum merge procesul mai departe. Comunicăm ce ține de fetițe, nu e vorba că nu se poate comunica. Vorbim despre activitatea fetelor, de program, cum venim, cum le luăm, lucruri minime. El a spus că nu poate vedea fetițele, dar nu este adevărat. Prima hotărâre judecătorească a fost ca fetițele să stea o săptămână cu săptămână, ceea ce s-a și întâmplat”, a mai declarat Alina Sorescu.

Alina Sorescu. Sursa foto: Facebook

Alina Sorescu nu este de acord cu programul fetițelor

Alina Sorescu a declarat că programul actual al fetelor „de o săptămână cu o săptămână” s-a dovedit că nu este benefic pentru fetițe.

Este bulversant. Copiii au nevoie de stabilitate pentru a avea o creștere armonioasă, pentru a avea o continuitate a activităților. La Curtea de Apel vara trecută am suspendat această decizie de o săptămână cu o săptămână pentru că s-au dovedit efectele care nu au fost benefice asupra fetițelor.

Programul despre care spune el acum că este foarte puțin este un program foarte des întâlnit în situațiile de genul ăsta. Este, de fapt, programul clasic. Două weekend-uri pe lună, vacanțele la jumătate, iar copiii au vacanțe foarte dese acum. El are și două zile în timpul săptămânii, marțea și joia, atunci când nu are weekend”, a mai declarat Alina Sorescu la emisiunea Xtra Night Show.