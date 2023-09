Alina Sorescu, iubire secretă cu o vedetă TV. De ce n-a funcționat relația

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat după 12 ani de căsnicie. Înainte de a îl cunoaște pe acesta, artista s-a iubit cu un prezentator celebru. Ei au ieșit la întâlniri o lună întreagă, dar și-au dat seama că sunt foarte diferiți. Este vorba despre moderatorul Cove.

„Am fost timp de o lună împreună. Am ieşit de câteva ori la filme, petreceri şi la mese. Am încercat să fim un cuplu, însă nu s-a putut. Fiecare are părerea lui şi se pare că nu ne potrivim ca mod de abordare a multor probleme. Nici nu ştiu dacă a fost o relaţie de iubire sau altceva”, declara Cove, în urmă cu ceva timp, potrivit Cancan .

Alina și Alexandru Ciucu nu au avut o despărțire pe cale amiabilă, principalul motiv de dispută dintre ei fiind custodia celor două fetițe. Artista a trecut prin momente foarte dificile, dar nu și-a pierdut speranța. Aceasta este fericită că cele două fetițe au un program stabil, după ani întregi de scandal.

Și Alexandru Ciucu și-a găsit liniștea. El se ocupă de afacerile sale cu haine, dar nu mai vrea să mai audă de femei. Acum, fostul soț al artistei se focusează pe o colecție de haine de damă.

„Nici vorbă însă să mă mai însor. Nu iau în calcul, nu se mai pune problema. Lucrez la o colecție de haine de damă. Vreau să dezvolt ceva și pe direcția asta. Dar mai durează, pentru că nu e așa ușor. E destul de complicat, concurența e mare, sunt câțiva designeri foarte buni în România, iar ștafeta este foarte ridicată. Am terminat masterul de la Paris în acest an. Am susținut examenele, am prezentat proiectele ce au fost notate.

Pe toate în engleză. Deși știu și franceză, nu o știu totuși la nivel academic. Acest master mă ajută în această nouă direcție pe care mi-am propus-o și vine să sprijijne zona de luxury pentru costume de bărbați, dar și să-mi completeze cunoștințele și experiența în zona ținutelor de damă”, a adăugat Alexandru Ciucu.