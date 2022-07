Alexandru Arșinel are probleme grave de sănătate. Actorul a fost internat într-un cămin de bătrâni

Alexandru Arșinel a împlinit 83 de ani pe 4 iunie. Atunci, actorul declara că starea lui de sănătate nu s-a îmbunătățit, dar că se bucură de fiecare moment din viața lui. El a mai povestit că marea sa dorință este să se întâlnească cu toată familia și să se gândească la momentele petrecute cu Stela Popescu.

„De ziua mea am ceea ce îmi doresc. O întâlnire cu toată familia. Nu doar copiii, ci și cu nepoții. Ei au inițiat asta, iar eu sunt chiar bucuros că ne strângem toți, în jurul unei mese, să stăm de vorbă, așa, ca o familie. Nici nu mai vreau vreun cadou, dacă îi am alături pe ei, sunt bucuros, mă simt bine. Mă simt ceva mai bine, dar habar nu am cum sunt lucrurile, de fapt. Voi reveni, sper, pe scenă. Nu acum, nu imediat. Aștept să se înșurubeze teatrul în forma de acum, că nu vreau să deranjez, să nu spună cineva că mă bag eu peste. Nici nu știți ce răi sunt unii.

Dar o să am o întâlnire, undeva, în vara asta, mai lungă, cu Vasile Muraru să văd ce are de gând, să văd ce pune pe scenă, iar atunci voi putea să dau un răspuns despre când aș reveni pe scenă. Aș juca orice, nu îmi pasă, nu am pretenții. Vreau să joc, să cânt, să fac oamenii să râdă. Asta a și fost marea mea fericire a vieții mele, să îi facă, măcar un pic, să zâmbească pe oameni, de pe scenă”, spunea actorul, care a dezvăluit și care ar fi cea mai mare dorință a sa: „Îmi doresc să fiu pe scenă, cu Stela Popescu, să mai jucăm împreună. Ar fi o mare plăcere, o mare bucurie”.

Alexandru Arșinel, internat într-un cămin pentru bătrâni

În ultima lună, însă, Alexandru Arșinel a dispărut din peisajul public. Potrivit surselor cancan.o, actorul ar fi internat într-un cămin privat, starea lui de sănătate fiind foarte precară. Acesta ar fi slăbit enorm și ar avea inclusiv probleme de comunicare cu familia și cei care îl îngrijesc.

„A fost găsit căzut și nu părea a mai fi în toate facultățile mintale. Era piele și os și plin de vânătăi. Este grav, abia vorbește și are multe probleme fizice. În plus, starea lui se înrăutățește în ciuda tratamentelor”, au declarat sursele pentru cancan. ro.

Anul trecut, pe 17 noiembrie, Alexandru Arșinel a fost internat de urgență în spital, după ce a acuzat probleme la inimă. Medicii i-au montat un stent și un stimulator cardiac. „Perioada a fost grea pentru că la operații pe cord nu te duci la victorie sigură. Inima stă acolo, bate și nu știi cât și pentru cine bate. Văd că de data asta am avut noroc de un control corect, care în principiu m-a pus pe picioare. Trebuie să treacă o perioadă să mă reacomodez cu viața, cu aerul, cu atmosfera”, spunea actorul după externarea din spital.