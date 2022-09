Alexandru Arșinel a murit. Cum s-a născut cuplul Stela şi Arşinel: „Eu sunt Didina”. Video

Pe ecran, Alexandru Arșinel era cunoscut pentru parteneriatul cu Stela Popescu, cu care a jucat în filme precum „Cine e Didina?”

Cum s-a născut cuplul Stela şi Arşinel

În anul 1978, destinul a aranjat lucrurile în aşa fel încât Arșinel să devină partenerul de scenă al şarmantei Stela Popescu. De atunci, duetul a făcut istorie, mulţi români ajungând să creadă că Stela şi Arşinel sunt căsătoriţi şi în viaţa reală. “Totul a început dintr-o întâmplare.

Actorul Ştefan Bănică, la vremea aceea partenerul de scenă al Stelei, nu a putut să onoreze un spectacol şi aveau nevoie de altcineva cu care să joace. Până la urmă eu am fost cel care l-a înlocuit, apoi am dus la bun sfârşit tot proiectul din vara acelui an şi, pentru că a fost un mare succes, de atunci am rămas împreună o viaţă.

Am făcut mii de spectacole”, a povestea Alexandru Arșinel.

”Eu sunt Didina”