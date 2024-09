Alexandra Stan s-a despărțit de milionarul belgian. Culisele separării

Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul milionar cu care forma un cuplu de o bună perioadă de timp. Cu toate că nu a dorit să ofere detalii despre motivele separării, cea care a dat din casă a fost Ilinca Vandici.

În emisiunea „Follow Us”, unul dintre subiectele discutate a fost despărțirea dintre Alexandra Stan și milionarul belgian Darcy Maxim. Teo Trandafir și Ilinca Vandici au adus în prim-plan detalii despre viața amoroasă a artistei, care a fost intens mediatizată în ultima perioadă, provocând mult interes public.

Relația dintre Alexandra Stan și Darcy Maxim, un afacerist belgian din domeniul imobiliarelor, s-a încheiat la începutul verii. Se pare că despărțirea a avut loc după o perioadă în care cei doi au trecut prin tensiuni și conflicte, ceea ce a dus la răcirea relației și la decizia de a merge pe drumuri separate.

„A dat un interviu, a spus că nu vrea să dea foarte multe declarații despre asta. Lucrurile au început să se răcească, au apărut tot felul de certuri între ei și discuții. Și au hotărât că este mai bine așa”, a spus Ilinca Vandici.

Alexandra Stan a reușit să transforme emoțiile trăite în urma despărțirii într-o sursă de inspirație pentru cariera sa muzicală. Ilinca Vandici a mai menționat că artista a folosit această perioadă dificilă pentru a crea muzică, participând la sesiuni de compunere și canalizându-și tristețea și supărarea într-un nou album. Astfel, Alexandra a transformat o experiență personală dureroasă într-o oportunitate creativă.

Întrebată recent despre o posibilă relație, Alexandra Stan a lăsat să se înțeleagă că este singură și fericită cu această situație. Singura mărturisire făcută pe marginea acestui subiect a fost că se simte înconjurată de prieteni și familie, ceea ce îi aduce multă bucurie. Deși a fost văzută în Spania, artista a clarificat că nu a menționat nimic despre un iubit, punând accent pe starea ei de bine actuală.

În trecut, viața amoroasă a vedetei a fost frecvent subiect de discuție în tabloide, însă acum pare să fi găsit echilibrul, declarând că iubește și este o femeie fericită. Artista a recunoscut că a învățat din experiențele sale trecute și a vorbit deschis despre greșelile pe care nu le-ar mai repeta în relațiile viitoare, punând accent pe maturitatea dobândită în urma acestora.

„Cu siguranță au existat situații în viața mea când am fost eu cea care a făcut cadouri, dar și momente când am primit. Și da, au existat și bărbați care au fost interesați de aspectele astea, dar important este că mi-am dat seama la timp și am oprit orice interacțiune am avut cu ei. Iar în prezent, sunt iubită și fericită.

În viitoarele mele relații, nu voi mai face greșeala de a ignora propriile mele nevoi și limite sau de a compromite valorile mele personale pentru a mulțumi pe altcineva. În ceea ce privește calitățile mele, sunt comunicativă, empatică și deschisă către diverse perspective și experiențe.

Cât despre defecte, uneori am tendința de a fi prea autocritică și perfecționistă, ceea ce poate duce la stres excesiv. Lucrez în continuare să-mi dezvolt o mai mare încredere în mine și să reușesc să gestionez eficient stresul. Și îmi doresc să devin mai conștientă de nevoile și limitele mele și să le comunic mai eficient în relații„, a declarat Alexandra Stan.