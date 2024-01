Alexandra Stan, despre tipul de bărbat pe care îl preferă. Ce calități trebuie să aibă viitorul pretendent

Deși nu duce lipsă de faimă, cântăreață Alexandra Stan suferă la capitolul dragoste. Vedeta a mărturisit recent că îi este foarte greu să-și găsească un partener. După despărțirea cu scandal de impresarul Marcel Prodan, artista și-a pierdut încrederea în bărbați.

După episodul violent cu Marcel Prodan, pentru Alexandra Stan a urmat un mariaj, dar care s-a terminat repede cu un divorț și implicit o nouă traumă pentru celebra cântăreață. În ultima perioadă în presa mondenă au circulat zvonuri cum că frumoasa artistă ar fi fost cuplată cu fotbalistul George Pușcaș sau cu jucătorul turc Altay Bayindi.

Zvonuri pe care artista le-a demontat repede. Atacantul naționalei nu a căutat-o niciodată. Întâmplarea a făcut că cei doi să fie surprinși împreună în cadrul unei întâlniri de conjunctură cu mai multe cunoștințe comune.

„Nu am fost niciodată cu fotbalul, nu am nicio treabă. Oamenii cu care petrec eu timp sunt din echipa mea. Pușcaș nu m-a căutat niciodată. Am ieșit o singură data în vară cu el, cu mai mulți prieteni, într-o conjunctură ca amici. Eu sunt cu treaba mea, el cu a lui. Eu nu-s focusată pe așa ceva”, a explicat cântăreața.