Cântărețul a răbufnit după ce prezentatorul de la Pro TV, pe care îl considera prieten, a făcut mai multe afirmații la adresa soției sale, Antonia. Alex Velea a decis să povestească tot ce îl deranjează la fostul său prieten. Cei doi nu-și mai vorbesc după ce prezentatorul de televiziune a făcut o serie de afirmații insultătoare, în public, la adresa Antoniei. Cearta a izbucnit după ce Cătălin Măruță a invitat în emisiune mai mulți foști colaboratori de-ai lui Alex Velea alături de care a făcut mai multe afirmații nepotrivite la adresa Antoniei.

Mai mult, Alex Velea a hotărât să nu mai aibă niciodată de a face cu Cătălin Măruță care l-a dezamăgit, folosindu-se de relația sa cu Antonia pentru a obține cote mai bune de rating. Artistul se declară cu atât mai dezamăgit de fostul său prieten, cu cât acesta s-a folosit de oamenii cu care Alex Velea s-a certat din diferite motive.

Destăinuiri în show-ul lui Dan Capatos

În emisiunea lui Dan Capatos, cunoscutul artist s-a destăinuit arătându-și dezamăgirea față de cel pe care l-a crezut un apropiat. Alex Velea a spus că nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță, în ciuda prieteniei pe care au legat-o de-a lungul timpului.

„Nu mi-a plăcut niciodată să generez scandaluri, nu îmi place nici să le amplific. Dar uneori simt nevoia să dau replica, pentru că mă simt prea atacat. E aiurea că se iau de familie, dacă au ceva cu mine, să îmi spună în față. Nu e genul meu să împroșc cu noroi în stânga și în dreapta.

Cu Măruță de asta m-am și certat, pentru că îi invite tocmai pe ei și le pune întrebări despre nevastă-mea. M-a jignit prea rău și a jignit-o pe nevastă-mea. Dacă foloseam numele nevestei lui, dacă aș fi vorbit eu despre Andra cum a vorbit el de Antonia, nu cred că mai punea textul ăla, ca la sfârșit să spună că suntem bărbați și să ne strângem mâna”, a povestit Alex Vlea, în emsiunea de la Antena Stars.

Alex Velea a descoperit răni vechi

Artistul a amintit de un alt episode, similar, care s-a petrecut în urmă cu 10 ani, între el și Cătălin Măruță. La fel, Alex Velea îl considera pe prezentatorul Pro TV un prieten bun, mai ales că aveau numeroase colaborări în vreme ce vedeta TV căuta să provoace tensiuni între el și mai multe persoane publice.

„Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%. Apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, cu același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri. A înduioșat-o pe mama, asta după ce a făcut să-i crească tensiunea. Ne-am împăcat, apoi am fost la concerte, în turnee, împreună”, a povestit Alex Velea.

Artistul a concluzionat spunând că ceea ce face Cătălin Măruță, aducându-I în emisiune pe foștii colaboratori ai lui Alex Velea nu este corect. El a precizat că nu s-a certat cu prezentatorul TV, dar nu mai dorește să-i vorbească ori să colaboreze cu acesta.

„Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez”, a mai adăugat Alex Velea, vizibil supărat pe comportamentul lui Cătălin Măruță față de el și familia lui.