Imaginile exclusive filmate de jurnaliștii EvZ confirmă un lucru mai puțin știut despre Cătălin Măruță. Prezentatorul de televiziune are, se pare, un viciu. Reporterii Evenimentul Zilei au surprins vedeta PRO TV aprinzându-și o țigară în timp ce socializa pe terasă cu o cunoștință de-a sa.

Unele voci susțin că, pentru Măruță, fumatul ar fi doar un hobby de care profită ocazional. La discuții cu prietenii, pe o terasă, atmosfera e mult mai destinsă când vorbele se împletesc cu fumul. Probabil că, într-adevăr, Cătălin Măruță, nu abuzează de acest obicei.

De altfel, nimeni nu ar fi crezut că prezentatorul PROTV fumează.

Măruță fumează, chiar dacă invitații lui nu agreează asta

De altfel, prezentatorul TV a avut invitați în emisiunile sale mai multe persoane care au îndemnat la renunțarea obiceiului fumatului sau la a nu fuma, în general. “Dacă puteți să nu fumați, nu fumați”, spunea la un moment dat Florin Busuioc, care apăruse în platoul de emisiune pentru prima dată după infarctul pe care îl suferise în anul 2018.

“Cred că am fumat cam mult toată perioada asta. Nu mai fumez acum, nu mai simt nevoia să fumez. Am fumat 40 de ani, groaznic, ceva înfiorător. Să nu faceți asta. Dacă puteți să nu fumați, nu fumați. Fumam trei pachete pe zi. Nu era o plăcere, era un impuls, pentru gest și cine știe pentru ce altceva. (…) A fost un atac de cord masiv, am înțeles. Acum eu nu mai știu ce s-a întâmplat, când mi-am revenit, nu-mi aduc aminte”, spunea în platoul emisiunii Florin Busuioc.