Alex Bodi, prima reacție după anunțul arestării! Motivul pentru care va ajunge, din nou, după gratii

Presa mondenă a bubuit în ultima oră! Alex Bodi a primit din nou arest preventiv, iar autoritățile îl așteaptă acasă pentru a-l încătușa. Afaceristul nu se afla acasă, însă a răspuns imediat chemării și, în timp ce se îndrepta spre locuința proprie, a făcut un live pe pagina personală de Instagram pentru a lămuri lucrurile.

Decizia de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a fost publicată, iar reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Gurile rele au început să lanseze diverse zvonuri, tocmai din acest motiv afaceristul decizând să facă chiar el lumină în acest caz. Cu zâmbetul pe buze, Alex Bodi a recunoscut că se va întoarce în spatele gratiilor, însă nu consideră că decizia autorităților este una corectă. Deși este o nouă lovitură pentru el, se pare că starea sa este una pozitivă, fiind convins că va avea din nou câștig de cauză.

„Am adus de la doctor cu starea mea de sănătate, hârtii oficiale că trebuia să stau 4-5 zile repaus, dar se pare că lucrurle astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă, nicidecum un avertisment sau poate un arest la domiciliu”, a spus Alex Bodi într-un live în mediul online.

Adevăratul motiv pentru care Alex Bodi ajunge din nou după gratii

În presa mondenă au apărut o serie de speculații cu privire la motivul pentru care celebrul afacerist a primit din nou arest preventiv. Nemulțumit de tot ceea ce se zvonește și având puțin timp până la încarcerare, fostul soț al Biancăi Drăgușanu a decis să facă un live pe pagina sa de Instagram în care să vorbească despre decizia autorităților. Se pare că nu este nimic nou la dosar, așa cum se credea, ci mai degrabă putem spune că o neînțelegere. Alex Bodi nu s-a putut prezenta la unul dintre termene din motive medicale, iar anchetatorii au decis arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. În timp ce făcea live-ul, afaceristul se deplasa către propria lui locuință, acolo unde îl așteptau autoritățile.

Cu siguranță este o lovitură extrem de grea pentru Alex Bodi, însă el nu a lăsat să se vadă acest lucru. A recunoscut faptul că persoanele dragi lui vor suferi, însă este convins că va trece cu bine și peste această încercare. Afaceristul a avut mereu zâmbetul pe buze și pare convins de faptul că, în curând, se va întoarce acasă.

„Am specificat exact motivul pentru care s-a dispus arestarea mea. O să trecem și peste asta, am trecut și peste altele mai grele. Partea proastă este că au de suferit persoanele care mă iubesc, familia mea și prietenii adevărați. (…) Sper că am lămurit chestia asta, să nu fie sau să existe alte speculații. să nu se interpreteze că aș fi făcut sau că s-ar fi redescoperit ceva rău de mine, că am alte capete de acuzare sau că au apărut probe noi. Este doar din simplul fapt că nu m-am prezentat la un anumit termen, unde am avut obligația, dar am avut motiv justificat. Am și există actele medicale depuse, dar se pare că nu a fost suficient. În fine, un episod nou din viața mea, altă bătălie pe care o s-o câștig”, a spus Alex Bodi înainte de a încheia live-ul de pe Instagram.