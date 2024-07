Monden Alex Bodi îi cere iertate fostei iubite. Amenințat cu judecata, musculosul bate în retragere







După ce a acuzat-o printre altele că ar fi consumat droguri, Alex Bodi îi cere scuze fostei iubite. Acesta spune că a fost influențat de anumite informații și filmări pe care le-a văzut. ”Nu sunt omul care să facă rău. M-am lăsat influențat de anumiți oameni care mi-au arătat niște imagini și postări cu ea.

Dar Ema nu s-a drogat de față cu mine și nu știu să facă lucrul ăsta. Oamenii mi-au arătat, dar e foarte ușor să faci rău și foarte greu să faci bine. Nu sunt eu în măsură să judec trecutul cuiva. M-am lăsat influențat de niște chestii care nu mă reprezintă. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că nu este stilul meu. Eu nu mă răzbun și nu port niciun război cu femei.

Musculosul a schimbat placa la adresa fostei iubite

Mai ales cu femeia care urma să-mi fie soție. Indiferent ce se întâmplă, nu cred că recurgem la mesaje care pot denigra. M-a luat valul, nu am cum să vorbesc urât despre fata asta. Am trăit 3 ani împreună, ne-am cunoscut familiile. Am fost rănit de anumite ”săgeți” trimise din partea ei, de anumite mesaje. posibil să fie tachinare, o răzbunare, dar niciodată nu e prea târziu.

Mă simt dator de scuzele astea. Mi-am dat seama că îi poate afecta cariera, poate avea de suferit. Am vorbit și cu fratele ei ieri. E vorba că am răspuns impulsiv și am dat apă la moară, pentru ce? Nu e vorba de indiferență, de egoism. Eu pot să fac ce vreau, la fel și ea, dar ne asumăm. Avem prea multe amintiri împreună, amintiri care nu pot fi șterse niciodată.

”Pe fetița asta am iubit-o din tot sufletul”

Pe fetița asta am iubit-o din suflet și e păcat să dărâm tot ceea ce am sacrificat până acum”, a explicat musculosul într-un video postat pe instagram.

Reacția lui vine după ce make-up artistul a postat după acuzații articolul din Codul Civil care arată ce înseamnă denigrarea și defăimarea. Practic l-a cam amenințat cu judecata pe omul de afaceri. În cele din urma, Ema a șters postarea.