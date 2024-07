International Cum a influențat Stăpânul Inelelor traseul politic a lui JD Vance







Donald Trump l-a ales pe JD Vance ca partener de candidatură. Așa a adus în prim-plan primul milenial care va apărea pe un bilet prezidențial. Aceasta face din Vance primul politician care a crescut în timpul Războiului din Irak. Un nativ al internetului a cărui ascensiune politică a coincis cu dezvoltarea unui nou grup de conservatori, ceea ce avea să devină Noua Dreaptă.

Vance și Tolkien

Dar poate cea mai caracteristică trăsătură a lui Vance este cât de pasionat este de „Stăpânul Inelelor”. Trilogia de romane a fost de mult timp favorita pasionaților de teme fantasie. Însă a devenit centrul culturii pop în timpul anilor de liceu ai lui Vance datorită filmelor lui Peter Jackson.

Vance a spus că imaginația lui Tolkien a fost ca o fereastră spre înțelegerea viziunii sale asupra lumii.

„Sunt un mare fan al Stăpânului Inelelor și credcă o mare parte din viziunea mea conservatoare a fost influențată de Tolkien.” El a adăugat despre colegul lui Tolkien: „Mare fan al lui C.S. Lewis – chiar îmi plac scriitorii englezi din acea perioadă. Cred că erau foarte interesanți. Se confruntau, în parte din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial, cu probleme foarte mari.”

Bine și rău

În cărți, viitorul civilizației depinde de căutarea și distrugerea finală a Inelelor Puterii. În timp ce Frodo și Gollum se luptă pentru inelul suprem, adevărații fani știu că există un total de 20 de inele ale puterii. Se pare că Vance face parte din acești fani, deoarece firma de capital de risc pe care a fondat-o în 2019 se numește Narya. Numită după unul dintre celelalte inele purtate de Gandalf. Mentorul lui Vance, Peter Thiel, și-a numit compania Palantir după globul de cristal folosit de Saruman în „Stăpânul Inelelor”. Iar Vance a investit în startup-ul de apărare Anduril, numit după sabia lui Aragorn.

„Până la trilogia Stăpânul Inelelor, Narya a fost încredințată lui Gandalf pentru feri lumea de degradare”, a spus John Shelton, un expert în Tolkien. El este și director de politici pentru Advancing American Freedom, fondată de fostul vicepreședinte Mike Pence.

„Gandalf, spre deosebire de celelalte mari puteri din Stăpânul Inelelor, avea grijă de hobbiți și de alte persoane umile din Pământul de Mijloc. Așa că nu este surprinzător că Vance se vede ca un fel de Gandalf, având grijă de oamenii uitați din orașul său natal. Ținându-i sub observație împotriva efectelor corupătoare ale lumii.”

Trump este „ultima, cea mai bună speranță” a clasei muncitoare

Nu este prea surprinzător că „Stăpânul Inelelor” a avut un impact puternic asupra lui Vance. Cele trei filme, lansate între 2001 și 2003, au încasat 2,9 miliarde USD la box office. Și au primit 28 de nominalizări la premiile Oscar și 17 premii câștigate.

Luke Burgis, autor al unei cărți despre René Girard (un alt erou intelectual al lui Vance) și profesor la Universitatea Catolică din America, a spus că suspectează că „aprecierea lui Vance pentru Tolkien nu este nelegată de convertirea sa la catolicism în 2019.

Din multele moduri în care opera lui Tolkien exemplifică imaginația catolică, unul este relația dintre vizibil și invizibil. Cred că este corect să spunem că Vance crede că există un rău spiritual real în această lume. Și că poate deveni întruchipat în ritualuri și ceremonii.” (Într-un discurs cu ușile închise din septembrie 2021, Vance a spus: „Cred că diavolul este real și că el face lucruri îngrozitoare în societatea noastră.”)

Deși a lucrat la ea mare parte din viața sa, Tolkien a scris mitologia Pământului de Mijloc când a servit în tranșeele din Primul Război Mondial. După succesul „Hobbitului,” a început să lucreze la o poveste din aceeași lume. Așa a scris mare parte din romanele „Inelelor”, în timp ce Marea Britanie lupta în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Fără război

Cărțile au o evidentă notă anti-război. În „Cele Două Turnuri,” a doua carte din trilogie, Tolkien a scris: „Războiul trebuie să fie. Ne apărăm viețile împotriva unui distrugător care ar devora totul. Dar nu iubesc sabia strălucitoare pentru tăișul ei, nici săgeata pentru viteza ei, nici războinicul pentru gloria lui. Iubesc doar ceea ce apără ele.”

Vance a spus că atunci când era infanterist marin, desfășurat în Irak, aceste idei au fost esențiale pentru abordarea sa izolaționistă și pacifistă a politicii externe. „Mi-am servit țara cu onoare și am văzut când am mers în Irak că am fost mințit,” a povestit Vance odată. „Am văzut că promisiunile establishment-ului care se ocupă de politica externă din această țară erau o glumă.”