Două grupuri de persoane s-au adunat, luni seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, pentru a protesta, pe de o parte, faţă de modul în care sunt derulate anchetele cu privire la evenimentele din seara de 10 august 2018, dar şi faţă de măsurile luate de Guvern pentru prevenirea răspândirii COVID-19, informează Agerpres.

Grupul care s-a adunat pentru a marca doi ani de la evenimentele petrecute în seara de 10 august în Piaţa Victoriei din Capitală scandează: Libertate, Jandarmeria apără hoţia, Diaspora este cu noi şi mesaje precum: Depolitizaţi instituţiile statului, Insist pentru statul de drept şi Vrem vinovaţii pentru jandarmiada 10 august!

Un alt grup s-a strâns în Piaţa Victoriei pentru a protesta faţă de măsurile anti-COVID-19

Ei cer demisia Guvernului şi scandează lozinci precum Jos oculta mondială, Jos masca sau Demisia.

De asemenea, protestatarii afişează pancarte cu mesaje: Valul doi suntem noi, Totul va fi bine, Fără frică, fii patriot, Nu vrem puşcărie medicală, COVID-ul şi pandemia au distrus economia.

Şi la Iaşi sunt proteste

Aproximativ 20 de persoane au venit, luni seara, în Piaţa Unirii din Iaşi, pentru a protesta faţă de modul în care s-au derulat anchetele evenimentelor din seara de 10 august 2018 din Piaţa Victoriei din Bucureşti

„În această seară am încercat să facem un protest adaptat condiţiilor de pandemie. Florile au rolul de a aminti despre ceea ce a spus procurorul Doru Stoica în ordonanţa de clasare a dosarului 10 August, că intervenţia brutală a jandarmilor asupra protestarilor a fost justificată, că ei au ieşit să bată protestatarii şi nu să privească în lanurile de panseluţe. Chiar dacă au trecut doi ani ne-am dorit să le transmitem că nu uităm, că vom fi în fiecare an aici să le amintim autorităţilor şi celor care ar trebui să le ancheteze. Azi am văzut că dosarul a fost declinat, doamna Hosu a trimis la altă instanţă decât ar fi trebuit să îl trimită. Este o ruşine acest lucru. Şeful unei instituţii atât de importante precum DIICOT ar fi trebuit să ştie unde trebuia să ajungă acest dosar. Ne dorim să nu se mai tergiverseze. În doi ani avem mai multe întrebări decât răspunsuri şi clarificări”, a declarat Daniela Mitrofan, reprezentant Reset Iaşi.

Ştire în curs de actualizare.