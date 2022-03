Alertă la Tel Aviv! Patru morți, în urma unui nou atac armat. Naftali Bennett: „Israelul se confruntă cu un val de terorism arab criminal”. VIDEO

Un bărbat înarmat palestinian a ucis cel puțin patru persoane într-un cartier ultraortodox din afara Tel Avivului în noaptea de marți spre miercuri, acesta fiind cel mai recent atac armat dintr-o serie lungă de astfel de evenimente în Israel în această lună.

Împușcăturile au reprezentant al cincilea atac armat în mai puțin de două săptămâni și au ridicat bilanțul total de morți din ultimele zile la zece. Este cel mai mare număr al persoanelor ucise într-o atât de scurtă perioadă în Israel, cu excepția cazurilor de război.

Spasmul de violență a sporit temerile legate de o creștere și mai intensă în următoarea lună, când se așteaptă ca rara convergență a Ramadanului, Paștelui și Paștelui să crească și mai mult tensiunile dintre israelieni și palestinieni.

Un purtător de cuvânt al Magen David Adom, un serviciu medical de urgență israelian, a declarat că ai săi colegi au vorbit despre patru victime moarte la locul atacului din Bnei Brak, o suburbie religioasă de la marginea estică a Tel Avivului, și au transportat o a cincea la spital în stare gravă, potrivit The New York Times.

Premierul israelian, Naftali Bennett, s-a întâlnit cu înalți oficiali din domeniul securității în urma atacului armat și a emis o declarație de presă în care a condamnat atacul.

„Israelul se confruntă cu un val de terorism arab criminal. Forțele de securitate lucrează în acest sens. Vom lupta împotriva terorii cu perseverență, încăpățânare și un pumn de fier. Ei nu ne vor muta de aici. Vom învinge”, a transmis șeful guvernului israelian.

Israeli media: 4 killed in a shooting attack by a motorcyclist armed with a Kalashnikov rifle in Bnei Brak, east of Tel Aviv/Al-Mayadin pic.twitter.com/ywRCCsvhDu

— Middle East News (@Draganov313) March 29, 2022