Navalnîi, omorât ca să nu scape viu din Rusia. Disidentul ar fi scăpat de coșmar

Aleksei Navalnîi ar fi fost ucis de Vladimir Putin pentru că urma să fie eliberat la schimb cu un asasin plătit al serviciului de securitate rus FSB, închis în Germania. Ipoteza a fost lansată de o colaboratoare a disidentului rus, Maria Pevcih.

Aleksei Navalnîi ucis la ordinul lui Putin

Maria Pevcih, o colaboratoare a disidentului rus a prezentat o ipoteză despre cauzele morții lui Aleksei Navalnîi. Potrivit spuselor sale, Vladimir Putin ar fi dat ordinul ca disidentul să fie ucis. Opozantul, aflat în închisoare, urma să fie eliberat într-un schimb de prizonieri. În locul său, Rusia urma să primească un asasin plătit, Vadim Krasikov, aflat pe lista serviciului de securitate rus FSB.

Maria Pevcih susține că Vladimir Putin ar fi ordonat ca disidentul să fie ucis pentru că nu voia să scape viu din Rusia, relatează Reuters. Într-o înregistrare preluată de toată presa, ea a declarat că negocierile se aflau în faza finală. Aleksei Navalnîi şi doi cetăţeni americani urmau să fie schimbați cu Vadim Krasikov, aflat în închisoare în Germania. Doar că a interveit moartea disidentului.

„Aleksei Navalnîi putea sta în acest scaun chiar acum, chiar astăzi. Nu este o figură de stil, s-ar fi putut şi ar fi trebuit să se întâmple (...) Navalnîi ar fi trebuit să iasă în următoarele zile, pentru că am primit o decizie privind schimbul său. La începutul lunii februarie, lui Putin i s-a propus să-l schimbe pe ucigaş, ofiţerul FSB Vadim Krasikov, care ispăşeşte o pedeapsă pentru o crimă la Berlin, cu doi cetăţeni americani şi cu Aleksei Navalnîi”, a spus Maria Pevcih.

Colaboratoarea disidentului nu a menţionat numele celor doi cetăţeni americani care urmau să fie eliberați. Cel mai probabil este de vorba despre Evan Gershkovich, reporter al Wall Street Journal, şi de Paul Whelan, un fost puşcaş marin american. Statele Unite au declarat, în mai multe rânduri, că încearcă să-i aducă acasă.

Maria Pevchikh, head of investigations at Navalny's Anti-Corruption Foundation, said that Navalny "was supposed to go free" in February as his team had "reached a decision on his exchange".

Maria Pevcih susține că are dovezi

Maria Pevcih a afirmat că are confirmarea faptului că negocierile se aflau în faza finală în seara zilei de 15 februarie. Aleksei Navalnîi, a susţine ea, a fost ucis o zi mai târziu. S-a întâmplat, a spus ea, deoarece Putin nu putea tolera gândul că disidentul urma să fie liber.

Pevcih a mai declarat că aliaţii lui Navalnîi au lucrat încă de la începutul războiului din Ucraina la un plan ca să-l scoată din Rusia. Aceste planuri aveau în vedere eliberarea unor „spioni ruşi în schimbul unor deţinuţi politici”. Ea susţine că s-au făcut eforturi disperate, iar apropiaţii lui Navalnîi au încercat să găsească intermediari.

În acest sens l-au abordat și pe Henry Kissinger, fostul secretar de stat american acum decedat. Însă guvernele occidentale nu ar fi arătat suficientă voinţă politică.

„Oficialii, americani şi germani, au dat din cap în semn de înţelegere. Au povestit cât de important este să-l ajute pe Navalnîi şi pe deţinuţii politici, au dat mâna, au făcut promisiuni şi nu au făcut nimic”, a acuzat Pevcih.

Aleksei Navalnîi a murit în închisoare

Disidentul rus, în vârstă de 47 de ani, a murit într-o colonie penală din Arctica, la 16 februarie. Kremlinul a negat că ar fi avut vreo implicare în moartea sa. În certificaul de deces al lui Aleksei Navalnîi se arată că ar fi murit din cauze naturale.

Apropiații săi cred că Navalnîi a fost ucis printr-o lovitură în inimă, o tehnică asociată KGB-ului. Vânătăile care ar fi fost descoperite pe corpul disidentului corespund metodei de execuție cu „un singur pumn”, conform lui Vladimir Osecikin.

Decesul disidentului rus a stârnit un val de critici din partea liderilor occidentali. Joe Biden și liderii din Uniunea Europeană iau în considerarea adoptarea unui nou pachet de sancțiuni la adresa Federației Ruse.