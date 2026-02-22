International

Alegerile pentru conducerea Hamas, la final. Când va fi numit noul lider al organizației

Alegerile pentru conducerea Hamas, la final. Când va fi numit noul lider al organizației
Hamas a finalizat procesul alegerilor interne, pregătindu-se pentru desemnarea noului său lider, a declarat un responsabil al mișcării palestiniene, care a dorit să-și păstreze anonimatul. Această reînnoire a conducerii intervine după pierderea a doi dintre liderii săi cei mai importanți în ultimele luni: Ismail Haniyeh, șeful politic al Hamas, care a fost ucis de Israel într-un atac la Teheran pe 31 iulie 2024, și Yahya Sinwar, liderul Hamas din Fâșia Gaza, omorât de forțele israeliene pe 16 octombrie 2024 la Rafah, în sudul enclavei, potrivit AFP.

Schimbări în fruntea Hamas

Yahya Sinwar, considerat „creierul” atacurilor din 7 octombrie 2023, îi succedase lui Ismail Haniyeh. După decesul său, Hamas a desemnat un birou politic restrâns de cinci membri, care a condus organizația până la noile alegeri.

Potrivit oficialului citat de AFP, doi lideri concurează pentru șefia mișcării: Khaled Mechaal, 69 de ani, fost șef al biroului politic și în prezent lider al biroului pentru diaspora, și Khalil al-Hayya, 65 de ani, implicat în negocierile indirecte cu Israelul care au condus la acordul de încetare a focului în Gaza.

Alegeri Hamas

Alegeri Hamas / sursa foto: chat GPT

Cum s-au desfășurat alegerile

Alegerile s-au desfășurat timp de câteva săptămâni în Fâșia Gaza, în Cisiordania ocupată și printre militanții Hamas din străinătate, într-un context în care mișcarea caută să-și definească strategia pe termen lung și să-și consolideze rolul după războiul din Gaza.

Hamas a reînnoit deja Consiliul Shoura, o instanță consultativă formată în principal din personalități religioase. Consiliul a ales noul birou politic, care urmează să desemneze noul șef al mișcării.

„Mişcarea a terminat alegerile interne în cele trei regiuni şi a atins ultima etapă a desemnării şefului biroului politic”, a precizat responsabilul citat.

Un responsabil al Hamas a declarat că mișcarea va face public un comunicat imediat ce va fi ales noul președinte, cel mai probabil în cursul lunii de Ramadan.

Hamas a cerut încetarea agresiunii israeliene înainte de orice negociere pentru Gaza

Recent, Hamas a declarat că orice acord sau proces politic referitor la Fâșia Gaza trebuie să înceapă cu o încetare totală a agresiunii israeliene. Afirmația a fost făcută după prima reuniune a Consiliului pentru Pace organizată de președintele american Donald Trump, desfășurată joi la Washington, potrivit AFP.

Potrivit unui comunicat al mișcării palestiniene, orice discuție despre viitorul poporului palestinian trebuie să includă încetarea atacurilor, ridicarea blocadei și respectarea drepturilor naționale legitime, în special dreptul la libertate și autodeterminare.

Hamas subliniază că reuniunea Consiliului a avut loc în contextul continuării „crimelor ocupației” și a încălcărilor repetate ale acordului de încetare a focului, iar comunitatea internațională și participanții la Consiliu trebuie să ia măsuri concrete pentru a opri agresiunea. Printre acestea, mișcarea menționează deschiderea punctelor de trecere, permiterea intrării ajutorului umanitar fără restricții și demararea imediată a reconstrucției în Gaza.

