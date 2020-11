Primele rezultate ale scrutinului prezidenţial din Statele Unite au fost anunţate în cele două sate Dixville Notch şi Millsfield din New Hampshire, care au dat startul simbolic al alegerilor din SUA în noaptea de luni spre marţi, relatează dpa.

Candidatul democrat Joe Biden a câştigat toate cele cinci voturi în cătunul Dixville Notch. Actualul preşedinte american Donald Trump a obţinut majoritatea celor 16 voturi în Millsfield, în timp ce cinci persoane au votat pentru Biden.

Alegeri SUA 2020: Secţiile de votare s-au deschis la miezul nopţii

Secţiile de votare s-au deschis la miezul nopţii (05:00 GMT) în cele două sate aflate lângă graniţa cu Canada, care au continuat tradiţia începută în 1960 în pofida pandemiei de COVID-19 din acest an.

Alegătorii din Dixville Notch, un cătun cu doisprezece locuitori din nord-estul Statelor Unite, au dat startul simbolic alegerilor prezidenţiale în noaptea de luni spre marţi, informează France Presse.

Acest sat pierdut în pădurile din New Hampshire, lângă graniţa canadiană, a continuat o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de „First in the Nation” (Primul din ţară). În afară de satul din apropiere Millsfield, care votează de asemenea în timpul nopţii, majoritatea secţiilor de votare de pe Coasta de Est se vor deschide marţi la 6:00 sau 7:00 (11:00-12:00 GMT).

Alegeri SUA 2020: Peste 96 de milioane de americani au votat anticipat

Peste 96 de milioane de americani au votat anticipat în cadrul alegerilor prezidenţiale din SUA, indică US Elections Project, o bază de date creată de un profesor de la Universitatea Florida pentru a monitoriza prezenţa la vot, relatează dpa.

Acest lucru înseamnă că au fost exprimate deja 70% din numărul total de voturi de la alegerile din 2016, în care aproape 137 de milioane de persoane au votat, potrivit Comisiei Electorale Federale.

Alegeri SUA 2020: Prezenţa la vot în acest an este de aşteptat să o eclipseze pe cea de acum patru ani

Votul anticipat – fie el prin corespondenţă sau în persoană – a depăşit dublul celui din 2016, atunci când US Elections Project a înregistrat 47 de milioane de astfel de voturi.

Cei care au ales această opţiune au declarat că au decis în acest fel pentru a fi siguri că votul lor este numărat, pentru a evita cozile din ziua alegerilor şi pentru a fi mai în siguranţă în contextul pandemiei de COVID-19.

State precum Florida, Carolina de Nord şi Texas în special au înregistrat valori mari ale votului anticipat.

Alegeri SUA 2020: Donald Trump, devansat în sondaje de Joe Biden

Preşedintele republican Donald Trump este devansat în sondajele de opinie la nivel naţional de contracandidatul democrat Joe Biden, deşi lupta se anunţă strânsă în statele indecise.

În general, harta electorală pare să arate destul de rău pentru Trump, care în ultimele luni s-a plasat constant în urma lui Joe Biden în sondajele de opinie, în special din cauza modului în care administraţia de la Washington a gestionat pandemia de COVID-19.

Numărul mare al voturilor prin corespondenţă face foarte probabil ca numele câştigătorului în câteva state, printre care Pennsylvania şi Wisconsin, să nu fie cunoscut marţi seara, autorităţile electorale aşteptându-se ca numărarea voturilor să dureze mai mult.

Donald Trump a susţinut în mod repetat că votul prin corespondenţă poate conduce la fraude electorale, o acuzaţie care nu este însă sprijinită de dovezi.