În jur de 70.000 de firme au depus deja acte pentru toate cele trei măsuri prevăzute. Bugetul pentru măsuri a crescut și în prezent nu există un contract de finațare, a explicat ministrul la Antena3.

Se caută soluții

„Cea mai mare problemă este faptul că bugetul acestor măsuri a crescut cu 500 milioane de euro, o sumă foarte mare, pentru care nu aveam încă un contract de finanțare. Banii care erau alocați inițial pentru Măsura 2 s-au plătit, acum suntem în faza în care plătim finanțarea care a venit suplimentar și pentru care trebuie să găsim soluții și le-am prezentat pe toate. Le facem.

Încă din luna ianuarie împreună cu ministrul Fondurilor Europene Cristian Ghinea am avut discuții și am găsit o soluție din această facilitate ReACT-EU, ca să luăm acești 500 de milioane de euro care au fost promiși, care au fost suplimentați la buget, dar pentru care nu aveam sursă de finanțare, să îi dăm din facilitatea aceasta.

S-au făcut vreo 3000 de plăți, o să ajungem la 8000-9000, acum suntem încă în perioada în care plătim, facem maximum pentru a putea accelera ritmul acesta. Eu îmi doresc ca până la jumătatea anului să intre toți acești bani în economie. Inclusiv Măsura 3, dar atenție, acolo nu sunt bani care intră direct, ci prin decontare, la fiecare factură a unei investiții ți se rambursează banii.

Plățile nu au început

Nu a ajuns pentru că avem această problemă… sistemul așa cum a fost el gândit… Ați văzut că au fost 27.000 de cereri, 3000 de companii, jumătate sunt pe propiecte imobiliare, iar vreo1100 de companii au avut aplicații foarte aproape de cofinanțare și în ultimele 48 de ore, când am avut niște suspiciuni de fraudă, l-am făcut foarte public. Le-am spus și premierului, nu putem lăsa o măsură care merge prost.

Vrem să reluăm această procedură de îndată ce avem ReACT-EU și avem finanțarea și pentru ea. Va dura mai puțin de câteva luni, este prioritatea imediat după plățile la M2. Prioritățile acum sunt schema de la Horeca, de 20%, și M3.

Măsura 3 nu are un caracter reparatoriu, este pentru investiții viitoare. Caracter reparatoriu au Măsurile 1-2 și Măsura Horeca, acestea sunt cele care îți dau gura de oxigen mare de care are nevoie economia acum”, a afirmat Claudiu Năsui.

Ce greșeli a făcut guvernul în gestionarea pandemiei

Cladiu Năsui a avut şi un mesaj pentru protestatari, recunoscând că guvernul a făcut greşeli în gestionarea pandemiei.

Nu cred că putem vorbi neapărat de o greșeală a guvernului, cât de poate o comunicare mai bună a măsurilor acestea și o înțelegere mai bună că ele sunt necesare ca să trecem de momentul acesta foarte greu.

Poate putem să le explicăm mai bine, în orice caz protestele cred că sunt legitime, violența însă nu. Aici trebuie să tragem o linie, poți să nu fii de acord cu o măsură a guvernului, poți să protestezi dar când treci linia și faci acțiuni violente nu este ok. Nu este ok oricare ar fi ideea. Și eu am susținut unele proteste, pe altele nu le susțin. Este dreptul fiecărui român să facă lucrul acesta. Aceste măsuri nu le ia nimeni din plăcere, le luăm pentru a face ceea ce am spus și în timpul campaniei electorale- adică a pune sănătatea românilor pe primul loc.